Volvo retire le LiDAR de ses modèles 2026 et met fin à son entente avec Luminar

Le constructeur abandonne les systèmes basés sur le LiDAR, une décision qui touche les véhicules électriques EX90 et ES90 de l’année-modèle 2026.

Volvo ne proposera plus de LiDAR sur ses véhicules électriques phares à compter de l’année-modèle 2026.

Le constructeur a invoqué les manquements contractuels de son fournisseur Luminar et les risques liés à l’approvisionnement pour mettre fin au partenariat.

Luminar, désormais en difficulté financière, a déposé des recours juridiques contre Volvo pour réclamer des dommages-intérêts.

Volvo retirera les capteurs LiDAR de ses véhicules électriques à compter de l’année-modèle 2026 et a mis fin à son partenariat avec le fournisseur américain Luminar Technologies. Le constructeur suédois a confirmé cette décision cette semaine, précisant que les modèles EX90 et ES90 n’incluront plus de LiDAR, une technologie auparavant offerte de série puis en option.

« Volvo Cars a décidé de retirer le capteur LiDAR de ses véhicules EX90 et ES90 et de mettre fin à sa relation avec le fournisseur Luminar », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Volvo a attribué cette décision à des préoccupations liées aux risques dans la chaîne d’approvisionnement et a évoqué l’incapacité de Luminar à respecter ses obligations contractuelles. Un porte-parole a ajouté que Volvo communique avec les clients dont les commandes pourraient être touchées par ce changement.

Volvo comptait parmi les premiers constructeurs à adopter le LiDAR, ayant investi dans Luminar et intégré cette technologie à ses véhicules électriques de nouvelle génération. Les deux entreprises collaboraient étroitement depuis avant l’entrée en bourse de Luminar en 2020. Cependant, les difficultés opérationnelles et financières de Luminar se sont accentuées au cours de la dernière année, mettant la relation sous pression.

L’annonce survient peu de temps après que Luminar a fait défaut sur plusieurs prêts, procédé au licenciement de 25 % de ses employés et annoncé qu’elle examinait diverses options, dont une possible vente. Le fournisseur fait également l’objet d’une enquête en cours de la SEC. En réponse à la décision de Volvo, Luminar a déposé une réclamation juridique pour réclamer des dommages-intérêts et a déclaré que le recouvrement de pertes pourrait s’avérer difficile.

Volvo n’a pas annoncé de plans visant à remplacer Luminar par un autre fournisseur de LiDAR. L’entreprise poursuivra plutôt le développement de ses systèmes d’aide à la conduite en utilisant des caméras, des radars et ses systèmes informatiques internes.

Ce changement rapproche Volvo de constructeurs comme Tesla, qui s’appuient principalement sur des systèmes basés sur des caméras. Bien que le LiDAR offre des avantages en matière de perception de profondeur dans certaines conditions, il peut être limité par la météo ou la visibilité. À l’inverse, les systèmes de caméras sont affectés par l’éblouissement ou la faible luminosité, mais demeurent plus rentables.

La fin du programme LiDAR de Volvo pourrait également toucher Polestar, sa marque sœur, qui utilise actuellement des capteurs Luminar dans ses véhicules.

Source: Carscoops