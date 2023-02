Volvo planifie son plus grand remaniement depuis une décennie

La compagnie veut ajouter au moins six véhicules électriques d’ici 2026.

Des nouvelles versions électriques des S60, S90, XC40, XC60 et XC90 sont prévues.

Les nouveaux modèles seront conçus dans le but d’augmenter les ventes en Asie.

Volvo prévoit de remanier complètement sa gamme de produits au cours de la présente décennie, ce qui constitue le plus grand projet de ce type entrepris depuis son rachat par Geely en 2010.

Le constructeur suédois veut proposer une version électrifiée de la plupart de ses modèles actuels d’ici 2026, ce qui explique qu’il souhaite lancer au moins six nouveaux VÉ d’ici là.

Dès à présent, des versions électriques des XC40, XC60, XC90, S60 et S90 sont prévues, ce qui pourrait sonner le glas des familiales V60 et V90.

En plus de ces véhicules, Volvo a déjà confirmé qu’il travaillait sur l’EX30, un très petit multisegment qui sera positionné en dessous du XC40 Recharge en termes de taille et de coût et qui ciblera les jeunes acheteurs avec un plan de location par abonnement à court terme avec un engagement obligatoire de seulement 3 mois.

Selon les sources qui ont parlé à Reuters, Geely utilisera Volvo pour cibler les acheteurs asiatiques fortunés, ce qui explique pourquoi les prochaines berlines électriques seront conçues et fabriquées en Chine, dans le centre de recherche et de développement de la société qui a récemment triplé son personnel de conception pour employer environ 60 personnes.

Un autre véhicule qui sera conçu au centre de Shanghai sera une nouvelle minifourgonnette électrique, la première en son genre pour Volvo.

Ce modèle sera une version plus luxueuse de la Zeekr 009, une minifourgonnette haut de gamme à trois rangées de sièges qui se vend environ 74 000 dollars américains en Chine.

Contrairement à d’autres futurs modèles Volvo qui devraient conserver les éléments de design traditionnels de la société, la fourgonnette adopterait un design plus « émotionnel » pour séduire les acheteurs asiatiques, qui utilisent souvent ces véhicules luxueux pour transporter des dignitaires et des VIP au lieu de limousines et de berlines allongées.

Un autre changement récemment mis en œuvre chez Volvo est la vente de l’ensemble des activités liées aux groupes motopropulseurs à essence et hybrides à Geely, qui en assure désormais la supervision dans le cadre d’une coentreprise avec Renault.

Le EX90, récemment dévoilé, est le premier produit issu de ce plan d’affaires remanié et il sera mis en vente en Amérique du Nord en 2024.

Source : Reuters via Auto News Europe