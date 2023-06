Volvo offrira l’accès au réseau de superchargers de Tesla en Amérique du Nord

Volvo Cars s’est associé à Tesla pour permettre aux propriétaires de ses véhicules électriques d’accéder à 12 000 Superchargers en Amérique du Nord.

À partir de 2025, Volvo équipera ses véhicules de ports de la norme de recharge nord-américaine, améliorant ainsi la commodité de la conduite électrique.

Volvo Cars, dans le but d’améliorer l’écosystème des véhicules électriques, a conclu un accord avec Tesla pour intégrer ses véhicules électriques au vaste réseau de superchargers de Tesla en Amérique du Nord. Ce partenariat est une première pour un constructeur automobile européen et marque une avancée significative dans l’ambition de Volvo de passer entièrement à l’électrique d’ici 2030.

L’accord garantit que les propriétaires actuels et futurs de voitures électriques Volvo auront accès aux 12 000 Superchargers Tesla à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cet accord améliore considérablement l’accès des conducteurs de Volvo à la recharge, en s’ajoutant aux dizaines de milliers de points de recharge rapide déjà disponibles.

À partir de 2025, les voitures Volvo intégreront le port North American Charging Standard (NACS), ce qui facilitera encore davantage la logistique de recharge pour les conducteurs de la région. « Nous prenons une mesure importante pour supprimer ce seuil pour les conducteurs de Volvo, » a déclaré Jim Rowan, PDG de Volvo Cars, en soulignant la nécessité d’une infrastructure de recharge plus pratique pour encourager l’adoption de la conduite électrique.

Les véhicules électriques Volvo actuels, des XC40 et C40 Recharge aux nouveaux modèles EX30 et EX90, seront compatibles avec le réseau Supercharger via un adaptateur d’ici le premier semestre 2024. Volvo fournira également un adaptateur pour les futurs modèles Volvo dotés du port NACS, qui souhaitent utiliser le système de charge combiné (CCS) des chargeurs.

L’application Volvo Cars simplifie encore le processus de recharge, permettant aux conducteurs de localiser la multitude de stations de recharge, de vérifier la disponibilité des chargeurs en temps réel et de payer leur session de recharge de manière transparente, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur de la gamme de véhicules électriques Volvo.