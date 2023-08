Volvo Canada dévoile le XC60 Black Edition 2024

Volvo Car Canada présente le XC60 Black Edition 2024, qui se distingue par son esthétique unique et ses caractéristiques de haut niveau.

Le véhicule offre deux groupes motopropulseurs électrifiés durables, soulignant l’engagement écologique de Volvo.

Le XC60 s’ajoute à la gamme entièrement électrifiée de Volvo, avec de nouveaux groupes motopropulseurs pour la C40 et le XC40 Recharge.

Dans le cadre de son engagement continu envers la sophistication, la performance et la durabilité, Volvo Car Canada a annoncé l’ajout du XC60 Black Edition à sa gamme 2024. Disponible exclusivement sur le niveau d’équipement Ultimate, ce SUV promet une série de caractéristiques uniques qui s’adressent aux amoureux du luxe et de la durabilité.

Le XC60 Black Edition dégage une aura d’élégance et de distinction. Son extérieur noir onyx est parfaitement assorti à de nombreux détails noirs brillants, notamment un élégant logo iron mark, le mot-clé Volvo et des jantes en alliage de 21 pouces à 5 doubles branches, noires et brillantes. Au-delà de l’esthétique, le véhicule est proposé avec deux groupes motopropulseurs électrifiés dans le cadre de l’engagement de Volvo en faveur du développement durable. Les clients peuvent opter pour le XC60 Recharge Black Edition T8, doté d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable qui allie vitesse et efficacité. Le XC60 B5 AWD Black Edition est quant à lui doté d’une technologie hybride douce qui allie performances et respect de l’environnement.

À l’intérieur, le design d’inspiration scandinave brille de mille feux. L’intérieur anthracite de la Black Edition, avec sa garniture de toit noire, offre aux clients le choix entre le cuir Nappa ventilé anthracite ou les sièges sport en cuir Nappa, similicuir et textile. Ces sièges luxueux, associés à un décor en aluminium à mailles métalliques, à un pommeau de levier de vitesse en cristal Orrefors et à un écran numérique du conducteur de 12,3 pouces avec Google Built-in, garantissent une conduite aussi luxueuse qu’exaltante.

Le XC60, qui est une pierre angulaire de la gamme Volvo depuis 15 ans, aura la Black Edition bientôt disponible à la commande, avec des livraisons qui devraient commencer au début de 2024. Notamment, ce SUV a été nommé Voiture mondiale de l’année 2018, ce qui témoigne de son attrait mondial.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, le prix du XC60 B5 AWD Ultimate Black Edition est de 68 950 $, tandis que celui du XC60 T8 Recharge Ultimate Black Edition est de 83 950 $.

Ce dévoilement s’inscrit dans le cadre d’autres annonces notables de Volvo, notamment l’introduction de deux nouvelles options de groupe motopropulseur sur les véhicules entièrement électriques C40 Recharge et XC40 Recharge, et le dévoilement de deux nouveaux VUS électriques – les Volvo EX90 et EX30. La gamme diversifiée de Volvo Car Canada, entièrement composée de véhicules électrifiés à partir de 2023, témoigne de l’engagement inébranlable de la compagnie envers un avenir plus vert.