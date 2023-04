Volkswagen : « un véhicule électrique sous les 20 000 euros d’ici 2026-27 »

Volkswagen aura deux modèles abordables.

Skoda et Cupra seront les deux autres marques visées par ce programme.

Le constructeur est confiant de commercialiser un véhicule électrique de moins de 20 000 euros d’ici 2026.

En entrevue avec la publication sœur d’Automotive News, Automobilwoche, le chef des opérations de Volkswagen, Thomas Schäfer, a déclaré qu’une voiture électrique vendue sous la barre des 20 000 € était possible, et ce, à partir de 2026 ou 2027 au plus tard.

Rappelons que le principal intéressé est derrière la présentation du plus récent concept de la marque, la Volkswagen ID.2all qui va bientôt se transformer en modèle de production pour le continent européen. Cette citadine aux dimensions proche de celle d’une Polo, la sous-compacte du constructeur, va également être vendue à un prix inférieur à 25 000 €.

Malheureusement, les chances de voir cette adorable voiture à cinq portières de ce côté-ci de l’Atlantique sont nulles, Volkswagen qui préfère miser sur un alignement composé de véhicules utilitaires en Amérique du Nord avec l’ID.4, le très attendu ID.Buzz, sans oublier le retour de la marque Scout en tant que division hors route et électrique de Volkswagen sur le continent.

Et vous comprendrez qu’un véhicule électrique avec un prix inférieur à 20 000 € a probablement encore moins de chances d’aboutir sur nos routes. En revanche, cette déclaration est une bonne nouvelle pour certains marchés où le prix des véhicules est moindre que dans les marchés plus riches comme l’Amérique du Nord par exemple.

Schäfer a également confirmé qu’il y aurait quatre modèles basés sur cette plateforme à moins de 25 000 €, mais que seule la version Volkswagen pourrait commander un prix aussi bas. Les trois autres modèles, issus de Skoda, Cupra, tandis que le deuxième véhicule abordable sera un multisegment urbain de Volkswagen, seront vendus plus cher. Le modèle Skoda sera aussi à vocation utilitaire. D’ailleurs, les quatre modèles seront assemblés à deux usines espagnoles, ce qui fortifie cette théorie où ces véhicules abordables ne traverseront pas l’Atlantique.

Les amateurs de véhicules plus petits peuvent toutefois se réjouir après cette autre déclaration de M. Schäfer, sur cette plateforme MEB dédiée aux modèles d’entrée de gamme qui sera commercialisée à l’échelle globale. Les automobilistes nord-américains peuvent donc se croiser les doigts sur la possibilité de voir un VÉ plus petit que l’actuel ID.4 en territoire nord-américain.

D’ailleurs, il est déjà question d’une version GTI de ce même concept ID2all et avec la popularité de la sportive compacte (Golf GTI) au nord du 49e parallèle, il est permis de croire à une suite électrique à cette belle histoire qui dure depuis le milieu des années 70.

Verra-t-on un véhicule électrique vendu sous la barre des 20 000 € (ou 29 500 environ en dollars canadiens) en Amérique du Nord un jour? Il ne faudrait pas trop compter là-dessus, mais le cap des 25 000 € (ou 36 900 environ en dollars canadiens) demeure une possibilité, mais il faudra se montrer patient, parce que le constructeur doit tout d’abord capitaliser sur la manne utilitaire en ce moment.