Volkswagen UK reçoit le Tiguan GTI

La puissance de la GTI sous le capot du nouveau Tiguan.

VW n’a pas confirmé si nous verrons ce Tiguan rapide.

Un nouveau Volkswagen Tiguan est en préparation, et son potentiel nous fait saliver. Le modèle rafraîchi a fait ses débuts en Europe plus tôt cette année, et maintenant VW a montré un modèle avec la puissance de la GTI et d’autres éléments de vitesse.

Oubliez l’allure plus douce et les nouvelles technologies intérieures. Nous voulons le Tiguan R-Line 2.0 L de 2025. Contrairement aux modèles R-Line que nous avons ici, qui ne sont guère plus que des écussons noirs et de grosses roues, celui-ci a du jus.

Il est équipé du quatre cylindres turbo de 2,0 L de la GTI, qui développe 262 ch, et d’une boîte DSG à sept vitesses. Elle sera même équipée de la transmission intégrale 4Motion, ce qui en fait une version plus grande, plus spacieuse et mieux adaptée à l’hiver de notre voiture à hayon préférée.

Étonnamment, il ne s’agira pas du nouveau Tiguan le plus puissant. Le Tiguan eHybrid est doté d’un moteur 1,5 T et de moteurs électriques qui lui permettent de développer 268 ch.

Le Tiguan R-Line passera de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Il sera équipé du châssis et des amortisseurs adaptatifs DCC Pro de Volkswagen, avec un amortissement à deux soupapes. Volkswagen les compare à ses amortisseurs de sport automobile, mais vous n’aurez probablement pas envie de faire du circuit avec le Tiggy.

Ce ne sera pas une voiture bon marché. Les prix de VW UK commencent à partir de 47 540 £., soit 84 000 $ canadiens, mais la taxe de vente britannique est incluse. Les Volkswagen sont également plus chères là-bas, avec la 1,5 T de base à 63 000 $. En comparant les modèles, nous pensons qu’une R-Line pourrait arriver au Canada avec un PDSF plus proche de 55 000 $ (un prix certes encore élevé).

Nous attendons un nouveau Tiguan pour l’Amérique du Nord l’année prochaine, et nous pensons qu’il pourrait ressembler au modèle britannique. Les Tiguan européens et nord-américains sont traditionnellement similaires, mais pas identiques. L’Amérique du Nord dispose actuellement d’un modèle à empattement long pouvant accueillir une troisième rangée, vendu sous le nom de Tiguan Allspace ou Tiguan L sur d’autres marchés. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Tiguan.