Volkswagen prépare l’arrivée de l’ID. Buzz GTX

Ces jours-ci, Volkswagen mise beaucoup sur son avenir électrique, le géant de Wolfsburg qui vient à peine de débuter la production de son multisegment ID.4 à l’usine américaine Chattanooga, au Tennessee. Mais, si le véhicule de type utilitaire s’adresse à un public un peu plus réservé, le prochain modèle qui joindra les rangs de la gamme nord-américaine risque de soulever les passions.

En fait, c’est déjà le cas, l’ID. Buzz qui est déjà disponible en sol européen. Mais chez nous, le sympathique fourgon électrique est attendu de pied ferme par les inconditionnels de la marque populaire allemande. Or, Volkswagen a divulgué quelques informations additionnelles cette semaine alors que la variante ID. Buzz GTX va constituer le modèle axé sur la performance, tandis qu’une image montrant la disposition des sièges à bord de la version européenne (à empattement court).

Chez nous, le Volkswagen ID. Buzz sera plutôt basé sur une version allongée de la même plateforme. Volkswagen n’en a pas fait l’annonce officielle, mais plutôt montré quelques images lors d’une présentation de la division des véhicules commerciaux, l’ID. Buzz qui s’inscrit également dans cette branche de la marque, puisqu’il sera disponible en version cargo de l’autre côté de l’océan.

En ce qui a trait à la livrée GTX, Volkswagen s’est contentée de montrer la base du volant à base aplatie, mais il est permis de spéculer sur la puissance de cette variante puisque les deux multisegments électriques de Volkswagen, les ID. 4 et ID. 5, sont déjà disponibles avec l’écusson GTX. À bord de ces deux variantes plus puissantes, la paire de moteurs électriques atteint 295 chevaux en puissance et un couple de 339 lb-pi, tandis que l’autonomie théorique (selon le cycle WLTP) grimpe à 512 km à bord de l’ID. 5 GTX, le plus aérodynamique des deux utilitaires.

On peut donc imaginer que le constructeur reprendra le même groupe motopropulseur pour la variante plus vitaminée du fourgon à la sauce rétro. En fait, l’image montrant la longueur supplémentaire du fourgon indique également que le véhicule sera équipé d’un rouage intégral, ce qui devrait en principe garantir la présence de la paire de moteurs électriques utilisés dans les livrées GTX des deux VUS de taille compacte, à moins que Volks n’ait l’intention d’offrir une mécanique légèrement moins puissante pour les livrées régulières du fourgon électrique.

Rappelons que l’ID. Buzz n’arrivera en Amérique du Nord qu’en 2024; il faudra donc se montrer patient pendant un peu plus d’une année avant d’apercevoir les premières copies du véhicule sur le continent nord-américain.