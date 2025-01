Volkswagen offre un financement de 0 % avec une prime de 10 000 $ sur le ID.4 2024 au Canada

VW veut écouler les ID.4 accumulés en compensant la perte de l’incitatif fédéral par d’importants rabais.

Avec les rabais, le Volkswagen ID.4 2024 est l’un des véhicules électriques les moins chers au Canada.

Son autonomie est estimée à 468 km par charge, avec de faibles coûts d’entretien et des caractéristiques de luxe en option.

L’offre prend fin le 31 janvier 2025, sous réserve de la disponibilité et des conditions applicables.

Volkswagen Canada offre une entente de financement d’une durée limitée pour les VUS électriques ID.4 2024 en inventaire, combinant un financement à 0 % pour une période allant jusqu’à 60 mois et un crédit en prime de 10 000 $. Cette promotion fait de l’ID.4 une option plus accessible pour les Canadiens qui souhaitent passer aux véhicules électriques. En outre, les acheteurs éligibles peuvent bénéficier d’incitations provinciales à l’achat de véhicules électriques pouvant aller jusqu’à 4 000 $, ce qui réduit encore le coût total d’acquisition.

L’offre de financement, et non de location, s’applique aux modèles de base ID.4 2024 neufs et non immatriculés — en d’autres termes, pas à l’ID.4 de l’année-modèle 2025. Les paiements commencent à 159 $ par semaine sur une durée de 60 mois pour un modèle de base, sans acompte. Les conditions de financement incluent 2 100 $ de frais de transport et de PDI, une taxe de 100 $ sur la climatisation et des frais d’administration du concessionnaire de 500 $ (sous réserve des variations du concessionnaire). Les paiements hebdomadaires ne comprennent pas les taxes, l’immatriculation et les autres frais.

Selon Ressources naturelles Canada (RNCan), le 2024 ID.4 a une autonomie estimée à 468 kilomètres avec une charge complète. Le véhicule propose également un système d’infodivertissement à écran tactile de 12,9 pouces en option et un intérieur raffiné.

Le seul risque ici est que les consommateurs financent le véhicule plutôt que de le louer, ce qui reste un pari plus sûr. Avec les modifications récentes et à venir des programmes d’incitation, il est possible que les valeurs de revente des VE soient plus élevées que prévu. Le fait est que la fiabilité à long terme reste inconnue.