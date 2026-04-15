Volkswagen lance la nouvelle ID.3 Neo avec trois batteries, trois niveaux de puissance et des boutons

La compacte électrique à hayon ID.3 revue de Volkswagen adopte un nouveau nom, des boutons, une quincaillerie MEB+ à propulsion mise à jour et davantage de fonctions d’aide à la conduite.

L’ID.3 Neo remplace l’appellation ID.3 actuelle et arrive avec d’importantes mises à jour de design et de technologie.

Trois tailles de batterie permettent des autonomies estimées allant de 357 km à 539 km EPA.

Le nouveau Connected Travel Assist peut automatiquement immobiliser le véhicule aux feux rouges.

Volkswagen procède à une refonte majeure de sa populaire compacte électrique à hayon, relançant en quelque sorte le modèle sous le nom ID.3 Neo avec des changements au style, à l’aménagement de l’habitacle, à la quincaillerie du groupe motopropulseur et à la technologie embarquée. L’ID.3 figurait parmi les voitures électriques les plus vendues en Europe, avec environ 78 000 acheteurs en 2025.

À l’extérieur, l’ID.3 Neo reçoit une partie avant revue inspirée du langage Pure Positive actuel de la marque ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse. Cette nouvelle face crée un lien visuel avec les modèles électriques plus récents de sa gamme, dont les ID. Polo et ID. Cross.

À bord, les changements vont plus loin qu’une simple mise à jour de finition. Volkswagen a retravaillé le poste de conduite, la console centrale en y ajoutant des boutons et le tunnel central, tout en introduisant de nouveaux matériaux, des garnitures de sièges et de portières revues, des affichages mis à jour, un nouveau système d’infodivertissement Innovision et un volant multifonction de nouvelle génération avec boutons. L’élément à retenir, c’est que les commandes physiques sont de retour, tout simplement parce que ce concept éprouvé n’avait jamais été brisé.

L’ensemble technique change lui aussi de façon marquée. L’ID.3 Neo adopte la plus récente évolution de l’architecture modulaire électrique de Volkswagen, la MEB+, avec configuration à propulsion. Elle utilise un nouveau groupe motopropulseur plus efficient qui devrait améliorer l’autonomie. Une variante de pointe plus puissante est prévue plus tard.

Au lancement, le modèle sera proposé dans les versions Trend, Life et Style, en remplacement des anciennes Pure, Pro et Pro S. Les acheteurs pourront choisir parmi trois tailles de batterie et trois niveaux de puissance : 50 kWh nets avec 168 ch (125 kW), 58 kWh avec 188 ch (140 kW) et 79 kWh avec 228 ch (170 kW). Volkswagen prévoit des autonomies WLTP d’environ 417 km, 494 km et jusqu’à 630 km respectivement (EPA : 357 km, 424 km et 539 km, respectivement).

La capacité de recharge varie selon la batterie. Les versions de 50 kWh et 58 kWh prennent en charge une recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 105 kW, tandis que le modèle de 79 kWh peut atteindre 183 kW.

La Volkswagen ID.3 Neo peut être équipée en option du système Connected Travel Assist, qui peut maintenant utiliser des données en essaim et, pour la première fois dans ce segment, immobiliser automatiquement le véhicule aux feux rouges. Une fonction de conduite à une pédale est désormais livrée de série, permettant à la voiture de décélérer uniquement par le contrôle de l’accélérateur. Le modèle ajoute aussi une capacité véhicule-vers-charge offerte en option grâce à un adaptateur branché au port de recharge.

Parmi les options offertes, on retrouve un toit panoramique, la vue périphérique Area View à 360 degrés, des sièges avant avec massage et mémoire, un système audio Harman Kardon, la fonction Park Assist Pro avec mémoire, un affichage tête haute à réalité augmentée et plus encore.

Les préventes doivent commencer en avril, et le lancement commercial est prévu pour juillet. Avec les ID. Buzz et ID.4 actuellement soit mortes, soit à l’agonie, il est clair que la nouvelle Neo ne sera pas vendue en Amérique du Nord.