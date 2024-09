Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025 : une compacte remise au goût du jour pour moins de 26 000$

– Les Jetta et Jetta GLI 2025 présentent un style rafraîchi, un aérodynamisme amélioré et de nouvelles options de couleurs.

– Les intérieurs mis à jour comprennent un écran tactile de 8 pouces de série et le système Volkswagen Digital Cockpit.

– La Jetta GLI développe 228 chevaux, avec un amortissement adaptatif et une tenue de route axée sur les performances pour une conduite plus sportive.

Les Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025 offrent un nouveau mélange de style moderne, d’intérieurs améliorés et de technologie. Avec un prix de départ de 25 795 $ pour la Jetta Trendline et de 34 995 $ pour la GLI, ces modèles perpétuent leur héritage de qualité et de valeur, qui dure depuis plus de quatre décennies.

Nouveau design extérieur et aérodynamique

La Jetta 2025 a bénéficié d’un rafraîchissement visuel et reste basée sur la plateforme MQB de Volkswagen. L’avant arbore désormais des grilles redessinées, des phares à DEL et l’option d’une barre lumineuse, ce qui contribue à lui donner une allure plus agressive. L’arrière a également été modernisé avec un nouveau couvercle de coffre qui comprend une barre lumineuse reliant les feux arrière.

Les acheteurs à la recherche d’une esthétique plus sportive peuvent opter pour l’ensemble Sport de 500 $ de la version Comfortline, qui offre des éléments extérieurs noircis comme la calandre et les coques de rétroviseurs. La Jetta GLI, quant à elle, arbore une calandre noire en nid d’abeille et une bande d’accentuation rouge. Pour encore plus d’élégance, l’ensemble noir disponible sur la GLI ajoute un toit, des coques de rétroviseurs et des jantes noires.

Volkswagen a également amélioré l’aérodynamisme de la Jetta et de la Jetta GLI. Avec un coefficient de traînée de 0,26 pour la Jetta standard et de 0,31 pour la GLI, de nouvelles caractéristiques comme les volets de radiateur actifs et les prises d’air en rideau aident les véhicules à fendre l’air plus efficacement. Deux nouvelles couleurs extérieures, Monterey Blue Pearl et Alpine Gray, offrent des options supplémentaires aux acheteurs.

Fonctions de sécurité et d’assistance avancées

Tous les modèles sont équipés de série d’un ensemble complet de fonctions ainsi que du système de freinage automatique post-collision qui active les freins après un premier impact afin de réduire la probabilité de collisions secondaires.

Pour plus de sécurité, les versions supérieures à la Comfortline sont équipées du système d’aide à la conduite IQ.DRIVE. Ce système comprend plusieurs fonctions de conduite semi-automatique telles que l’aide au déplacement, la surveillance active des angles morts, l’assistance frontale avec freinage d’urgence automatique et l’alerte de trafic arrière. Ces mesures de sécurité avancées s’associent pour offrir aux conducteurs une plus grande tranquillité d’esprit lorsqu’ils sont sur la route.

Confort intérieur et améliorations technologiques

En pénétrant dans la Jetta 2025, les conducteurs découvriront un intérieur plus raffiné, mis en valeur par des touches de chrome et de noir piano. Le tableau de bord a été redessiné et un écran tactile flottant de 8 pouces est désormais de série sur toutes les versions, ce qui confère à l’habitacle une touche technologique et haut de gamme. Le coffre généreux offre 399 litres d’espace.

Les différentes versions offrent une gamme de matériaux pour les sièges, du tissu losange dans les modèles de base au cuir Vienna premium dans les versions supérieures comme la Highline et la GLI. Tous les modèles sont équipés de sièges avant chauffants, les versions supérieures proposant des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants.

L’App-Connect sans fil et SiriusXM sont de série, tandis que la navigation est disponible sur les versions supérieures. Le Volkswagen Digital Cockpit, également de série, comprend un combiné d’instruments entièrement numérique, avec un Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces sur les versions supérieures.

Performances du moteur et dynamique de conduite

Sous le capot, la Jetta 2025 est propulsée par un moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé de 1,5 L, développant 158 chevaux et 184 lb-pi de couple. Associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, ce moteur offre une consommation combinée de 7,4 L/100 km.

La Jetta GLI reprend le moteur turbocompressé EA888 EVO3 de 2,0 litres, qui développe une puissance impressionnante de 228 chevaux et un couple de 258 lb-pi. La GLI est disponible avec une boîte manuelle à six vitesses, la dernière VW à le faire, ou une boîte automatique à double embrayage DSG à sept vitesses. Sa suspension est plus sportive, avec des ressorts plus rigides et une suspension arrière multibras.

Volkswagen propose le système Driving Profile Selection sur les versions équipées de l’ensemble Sport, Highline et GLI. Ce système permet au conducteur de basculer entre les modes de conduite Confort, Eco, Sport et Individuel, afin d’adapter les performances de la voiture à ses préférences. Le système d’amortissement adaptatif DCC, exclusif à la GLI, améliore la dynamique de conduite en ajustant la suspension en temps réel en fonction de l’état de la route.

Prix

La Volkswagen Jetta 2025 offre une gamme de versions pour répondre aux différentes préférences de conduite et aux différents budgets. La gamme débute avec la Jetta Trendline au prix de 25 795 $. La Jetta Comfortline est proposée à partir de 28 195 $. Pour ceux qui recherchent plus de luxe et de technologie, la Jetta Highline est disponible à partir de 32 195 $. Au sommet de la gamme, la GLI est proposée en deux configurations : une manuelle à 6 vitesses et une automatique à 7 vitesses, toutes deux au prix de 34 995 $.

Pour la personnalisation, Volkswagen propose plusieurs options et améliorations de couleur pour la Jetta. La version Comfortline peut être équipée de l’ensemble Sport pour un supplément de 1 600 $, tandis que la GLI peut être équipée de l’ensemble Noir pour 500 $. En ce qui concerne les couleurs extérieures, les versions Comfortline, Highline et GLI offrent le rouge Kings métallisé pour 295 $, avec l’option d’ajouter un toit noir sur la GLI au même prix. Le gris alpin et le blanc oryx nacré sont disponibles pour 495 $, la GLI offrant la possibilité d’ajouter un toit noir à l’une ou l’autre des couleurs pour le même prix supplémentaire.

La Volkswagen Jetta 2025 arrivera chez les concessionnaires dans quelques semaines.