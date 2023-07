Volkswagen investit 700 millions de dollars dans Xpeng pour revitaliser les ventes en Chine

Volkswagen acquiert près de 5 % de Xpeng, collabore à de nouveaux modèles de véhicules électriques et renforce sa position sur le marché concurrentiel des véhicules électriques en Chine.

Volkswagen souhaite relancer ses ventes en Chine, le plus grand marché automobile mondial, en investissant 700 millions de dollars dans le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng et en établissant un partenariat stratégique. Les entreprises prévoient de codévelopper deux véhicules électriques de taille moyenne de marque VW spécifiquement pour le marché chinois, dont la sortie est prévue en 2026. Cette décision intervient alors que Volkswagen est confronté à des ventes médiocres et à une concurrence féroce de la part de ses rivaux locaux, notamment BYD et Tesla.

La Chine représente environ 40 % des ventes mondiales de Volkswagen et la moitié de ses bénéfices. Cependant, l’entreprise a été confrontée à des difficultés en raison d’une baisse de 14,5 % des livraisons au cours du premier trimestre. Bien que les ventes aient montré quelques signes de reprise en avril et en mai, les chiffres du premier semestre sont restés inférieurs de 1,2 % à ceux de la même période en 2022.

Pour contrer la contraction de sa part de marché et élargir sa gamme de produits, Volkswagen vise à accélérer la croissance de son portefeuille de véhicules électriques en Chine par le biais de partenariats avec des constructeurs automobiles locaux. La collaboration avec Xpeng, fondée en 2015, est considérée comme un mouvement stratégique tirant parti de leurs « forces complémentaires » en matière de technologie et d’ingénierie.

Ralf Brandstätter, membre du conseil d’administration de Volkswagen pour la Chine, a souligné l’importance de ce partenariat, déclarant qu’il permettait à l’entreprise d’élargir rapidement son portefeuille électrique local tout en se préparant aux innovations futures.

Les tensions géopolitiques entre la Chine et l’Occident ont suscité des inquiétudes chez les entreprises qui dépendent de la Chine. Pour Volkswagen, le partenariat stratégique avec Xpeng sera essentiel pour surmonter ces difficultés et maintenir une position forte sur le marché chinois.

Volkswagen, qui est entré en Chine en 1984, a été un acteur étranger majeur dans l’industrie automobile du pays. Cependant, elle a perdu du terrain face à ses concurrents locaux, ce qui a entraîné une baisse de sa part de marché à 15 % en 2022, contre 20 % en 2019. Au premier trimestre de 2023, le fabricant chinois de véhicules électriques BYD a dépassé Volkswagen pour devenir la plus grande marque en termes de ventes en Chine, signalant la concurrence croissante dans la région.

Malgré les défis en Chine, les ventes mondiales de véhicules électriques de Volkswagen ont connu une croissance significative, augmentant de 50% par rapport au premier semestre 2022 et jusqu’à 68% en Europe, où l’entreprise domine le marché. Pour renforcer sa position en Chine, Volkswagen investit dans l’e-mobilité, la numérisation, la conduite autonome et l’expansion de son centre de production et d’innovation dans son usine de Hefei, dans la province d’Anhui.

En outre, Volkswagen construit une usine de fabrication de systèmes de batteries haute tension et établit un centre de développement et d’approvisionnement pour les véhicules électriques intelligents et entièrement connectés dans la ville de Hefei. Ces initiatives visent à positionner Volkswagen comme un acteur majeur sur le marché chinois des véhicules électriques, qui évolue rapidement et qui est très concurrentiel.