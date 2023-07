Le PDG de Volkswagen dit que les prochains mois seront difficiles pour la compagnie

Le dirigeant a demandé un gel de toutes les dépenses, disant que «tout est en jeu».

Ceci est le résultat d’une baisse de ses ventes de VÉ, surtout en Chine.

Volkswagen veut devenir le premier constructeur de VÉ au monde, tout en continuant d’offrir des modèles à essence dans certains marchés.

Les choses ne vont pas bien chez Volkswagen, à en juger par le récent discours du PDG devant plus de 2 000 cadres supérieurs du constructeur automobile.

En effet, le dirigeant a appelé l’entreprise à geler immédiatement ses dépenses afin de limiter les pertes.

Le PDG est même allé jusqu’à dire que « tout est en jeu » en raison des importants investissements réalisés dans les technologies électriques et de combustion.

En effet, l’entreprise souhaite devenir le leader mondial en termes de ventes de véhicules électriques dans les prochaines années, tout en continuant à proposer des modèles à moteur à combustion sur certains marchés.

Cela signifie que Volkswagen doit non seulement développer de nouvelles technologies, mais aussi continuer à faire des progrès dans le domaine des moteurs à essence en raison des réglementations toujours plus strictes en matière d’émissions.

En outre, les ventes de véhicules électriques du constructeur ont baissé en Chine et la concurrence locale l’a contraint à réduire le prix de ses modèles sur ce marché très important.

Par ailleurs, des sources indiquent qu’une partie de l’usine allemande où est fabriqué le multisegment électrique ID.4 est inutilisée depuis quelques mois déjà en raison d’un manque de demande.

Afin de remédier à cette situation que certains dirigeants de l’entreprise qualifient de « critique », Volkswagen lancera un certain nombre de « programmes de performance » qui viseront à rendre ses structures plus simples et plus agiles.

Si ces changements sont aussi efficaces que prévu, ils pourraient permettre à l’entreprise d’économiser environ 10 milliards d’euros au cours des trois prochaines années.

Volkswagen espère également que les nouveaux modèles qu’elle s’apprête à lancer dans le monde, tels que l’ID.Buzz en Amérique du Nord et le Tiguan de nouvelle génération, l’aideront à retrouver la stabilité financière au cours des prochaines années.

Source : WardsAuto