Volkswagen ID. Buzz 2025 : le microbus électrique offre jusqu’à 377 km d’autonomie, à partir de 77 495 $

L’emblématique bus Volkswagen devient électrique : Découvrez les caractéristiques et prix de l’ID. Buzz 2025

L’ID. Buzz 2025 propose des options de propulsion et de traction intégrale 4MOTION à partir de 77 495 $.

Équipé d’une batterie de 91 kWh, il affiche une autonomie de 377 km.

Les caractéristiques comprennent un système d’infodivertissement de 12,9 pouces et des technologies d’aide à la conduite comme IQ.DRIVE.

Volkswagen Canada a annoncé le lancement prochain de la ID. Buzz 2025, une version entièrement électrique du modèle emblématique « Bus ». Le véhicule sera disponible en configurations à propulsion et à traction intégrale 4MOTION, avec un PDSF de départ de 77 495 $.

L’ID. Buzz est doté d’une batterie de 91 kWh, fournissant 282 chevaux dans les modèles à propulsion et jusqu’à 335 chevaux dans les variantes à traction intégrale. Le modèle à traction intégrale offre une autonomie en mode tout électrique de 377 km, tandis que la version à traction intégrale 4MOTION offre une autonomie légèrement réduite de 373 km.

L’équipement de série comprend des jantes en alliage d’aluminium « Stockton » de 20 pouces, des phares à LED, un système d’infodivertissement de 12,9 pouces et des technologies avancées d’aide à la conduite telles que IQ.DRIVE. Le véhicule est également équipé de deux portes arrière coulissantes à commande électrique, d’un hayon électrique et d’un accès sans clé.

Le design extérieur associe des éléments rétro à une esthétique moderne, avec un logo VW surdimensionné et des porte-à-faux courts. Les clients peuvent choisir parmi une gamme de couleurs extérieures, dont l’orange énergique, le jaune pomelo et le bleu cabane. Des combinaisons de couleurs bicolores avec un toit blanc bonbon sont également disponibles.

À l’intérieur, l’ID. Buzz propose trois thèmes d’intérieur exclusifs pour les modèles nord-américains : « Cognac », « Dune » et « Moonlight ». Le véhicule comprend un combiné d’instruments numériques ID. cockpit de 5,3 pouces et un éclairage d’ambiance avec 30 couleurs.

Les caractéristiques supplémentaires comprennent la recharge sans fil, App-Connect, et un système audio harman/kardon premium avec 14 haut-parleurs. Des fonctions d’aide à la conduite telles que l’aide au stationnement Plus et l’affichage dynamique des panneaux de signalisation sont également de série.

Le modèle 1st Edition à propulsion est proposé au prix de 77 495 $, tandis que la version à traction intégrale 4MOTION est proposée à partir de 82 995 $. Les deux modèles sont dotés d’une gamme d’équipements de série et d’emblèmes exclusifs.

Volkswagen Canada prévoit que l’ID. Buzz arrivera chez les concessionnaires canadiens à la fin de 2024. Les cotes de remorquage et les spécifications détaillées seront communiquées à l’approche du lancement du véhicule.