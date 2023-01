Volkswagen dévoilera probablement le nouveau VE ID.7 au CES

Le Consumer Electronics Show commence ce jeudi.

L’ID.7 devrait être une berline électrique de taille moyenne.

Volkswagen a apporté quelques changements dernièrement à sa structure globale et à ses projets de VE, mais n’a pas mis de côté son objectif d’inonder bientôt le marché avec davantage de VE. Pour son rappel en Amérique du Nord, il semble que le constructeur allemand introduira l’ID.7, ou une berline électrique de taille moyenne.

Volkswagen a présenté un certain nombre de concepts de voitures électriques, par opposition aux VUS, au cours des dernières années. De tous ces concepts, aucun n’était plus excitant, voire sexy, que l’ID. SPACE VIZZION. Une ou plusieurs versions de production du Vizzion étaient censées être disponibles à la vente en 2023, mais divers retards et complications mondiales ont retardé le projet.

Parmi les nombreux concepts dérivés des Vizzions, on trouve le Volkswagen ID. Aero Concept. Selon les rumeurs, une version de production de cette voiture sera officiellement dévoilée dans quelques jours au CES 2023. Elle sera basée sur la plateforme MEB du constructeur automobile, dont nous savons maintenant qu’elle sera là plus longtemps que prévu. La puissance, selon autoevolution, devrait provenir d’une batterie de 77 kWh qui alimentera un seul moteur électrique monté à l’arrière ou une paire d’entre eux pour les capacités de traction intégrale.

La vraie question est de savoir comment Volkswagen va appeler la voiture. Le nom ID.7 a été évoqué, mais VW a déclaré qu’il conserverait les noms de Golf et Tiguan pour ses futurs modèles électriques. La nouvelle berline électrique de taille moyenne de 2024 pourrait-elle devenir la nouvelle ePassat, à la eGolf ?