Volkswagen dévoilera la Jetta 2025 et la Jetta GLI la semaine prochaine

– Volkswagen présentera les Jetta et Jetta GLI 2025 rafraîchies le 25 juin.

– Les caractéristiques mises à jour comprennent de nouvelles technologies d’infodivertissement et de sécurité.

– Changements physiques limités, mais possibilité d’améliorations mineures du groupe motopropulseur.

Volkswagen est sur le point de présenter une version actualisée de sa berline compacte extrêmement populaire, la Jetta. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’introduction d’une toute nouvelle génération de Jetta, nous avons jugé utile de revenir sur l’héritage durable de la Jetta.

La Jetta a fait ses débuts en 1979 et s’est rapidement imposée comme un choix pratique et élégant dans le segment des berlines compactes. Au fil des décennies, elle a subi de nombreuses transformations, chaque itération reflétant diverses avancées et l’évolution des préférences des consommateurs. La 7e génération a été introduite pour l’année modèle 2019 et a été suivie d’un lifting pour 2022.

Pour célébrer les quatre décennies de la Jetta GLI, Volkswagen a sorti l’année dernière une édition spéciale de la Jetta GLI 40e anniversaire. Ce modèle commémoratif rendait hommage à la riche histoire de la GLI en tant que GTI « avec un coffre ».

Pour l’avenir, les Jetta et Jetta GLI 2025 devraient être une nouvelle fois mises à jour pour faire face à la concurrence toujours présente dans le segment des voitures compactes. Avec la disparition de la Golf, la Jetta est la seule actrice de VW dans cette catégorie toujours aussi importante et volumineuse. La nouvelle Jetta devrait être dotée de fonctions d’infodivertissement actualisées, d’une nouvelle interface tactile et de nombreuses autres améliorations en matière de sécurité et de technologie.

Physiquement, il n’y a qu’une seule caractéristique visible notable, et c’est le logo Autobahn sur les images officielles avec les mots « Let’s Go ! » inscrits dans ce qui ne peut être que la partie inférieure du bouclier avant de la GLI.

Selon toute vraisemblance, aucune des deux Jetta 2025 ne bénéficiera d’une mise à jour significative de son groupe motopropulseur. Quant à la GLI, peut-on espérer qu’elle recevra le 2.0T turbocompressé de la GTI, qui développe 241 ch et 273 lb-pi de couple (contre 228 et 258 auparavant) ? Probablement pas. Souhaitons qu’elle grade la transmission manuelle par contre…

Nous en saurons plus mardi prochain.