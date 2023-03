Volkswagen dévoile la ID.3 rafraichie en Europe

Une apparence extérieure plus sportive et un intérieur de meilleure qualité sont inclus.

La compagnie s’est basée sur les commentaires des clients pour améliorer le nouveau modèle.

Des technologies d’info divertissement et d’aide à la conduite ont aussi été ajoutées.

Volkswagen vient de dévoiler en Europe une version rafraîchie de la voiture électrique sous-compacte ID.3 qui répond à de nombreuses critiques des propriétaires actuels.

Le VÉ ID. le plus abordable de VW sur le marché européen bénéficie désormais d’une apparence extérieure légèrement modifiée et de matériaux de meilleure qualité à l’intérieur.

En commençant par les changements visuels, l’ID.3 dispose désormais d’un nouveau pare-chocs avant qui présente des ouvertures optimisées pour le refroidissement de l’air, ainsi qu’un capot qui n’a plus de bande noire à la base du pare-brise.

L’aérodynamisme a également été retravaillé autour des passages de roue afin de réduire la traînée et d’améliorer l’efficacité. À l’arrière, le changement le plus notable est que la partie des feux arrière qui est montée sur le hayon s’illumine désormais avec le reste de l’ensemble.

C’est à l’intérieur que la plupart des modifications ont été apportées, car de nombreux propriétaires du modèle actuel se sont plaints de plastiques durs et de menus d’info divertissement confus.

Ces problèmes ont été résolus par l’utilisation de panneaux doux au toucher recouverts de mousse sur le tableau de bord et les portes, ainsi que par le remplacement du système d’info divertissement par un système plus récent qui dispose de mises à jour par internet, d’une disposition plus claire et d’un écran de chargement plus facile à trouver.

Le grand écran tactile de 12 pouces est désormais de série sur l’ID.3 et le nouvel affichage tête haute à réalité augmentée qui affiche les informations de vitesse et de navigation à 10 mètres devant le véhicule est disponible.

La dernière version du système Travel Assist, qui utilise des données en essaim, est également disponible. Cette technologie permet de contrôler la vitesse et la direction du véhicule de l’arrêt à la vitesse maximale. Dans les zones où les données d’essaimage sont disponibles, un seul marquage de voie reconnu est nécessaire pour que le véhicule reste dans sa voie.

Le nouveau système d’info divertissement comprend également le planificateur d’itinéraire pour véhicules électriques, qui détermine où les conducteurs doivent s’arrêter pour recharger la batterie sur les longs trajets afin d’arriver le plus tôt possible. Combiné à des fonctions telles que le système « plug & charge », qui permet au véhicule de s’authentifier aux stations de recharge, cela devrait rendre la recharge plus facile et plus pratique pour les conducteurs.

Parmi les autres changements apportés à l’intérieur, citons également la sellerie Artvelours ECO pour les sièges et les panneaux de porte, qui contient 71 % de plastique recyclé, et les surpiqûres contrastées.

Comme Volkswagen s’attend à une augmentation de la demande pour ce modèle, l’ID.3 commencera à être produite à Wolfsburg l’automne prochain, en plus des usines actuelles de Zwickau et de Dresde.