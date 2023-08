Volkswagen désormais leader des ventes de véhicules électriques en Allemagne, dépassant Tesla

Volkswagen établit une présence dominante dans le secteur des véhicules électriques en Allemagne, surpassant Tesla dans les ventes de voitures électriques de janvier à juillet.

Volkswagen s’assure la première place sur le marché allemand des véhicules électriques, dépassant Tesla et d’autres marques nationales de luxe.

Les nouveaux modèles lancés, comme la camionnette ID. Buzz, contribuent au succès de Volkswagen.

Le potentiel de la Volkswagen ID. Buzz en Amérique du Nord est considérable.

Volkswagen a consolidé sa position de leader dans le paysage allemand des véhicules électriques, dépassant non seulement Tesla mais aussi des marques nationales de luxe comme Mercedes-Benz, Audi et BMW en termes de ventes de véhicules électriques au cours des sept premiers mois de cette année.

Selon les informations fournies par l’autorité fédérale allemande des transports motorisés (KBA), Volkswagen a enregistré un nombre considérable de 41 475 véhicules électriques en Allemagne de janvier à juillet, dépassant les 40 289 exemplaires vendus par Tesla. Ces deux marques ont largement dépassé la concurrence, Mercedes-Benz occupant la troisième place avec 20 613 immatriculations. Audi et BMW suivent en quatrième et cinquième positions, avec respectivement 16 786 et 15 987 immatriculations. Hyundai occupe la sixième place, de justesse, avec 15 411 enregistrements.

La tendance haussière de Volkswagen peut être attribuée au succès de ses modèles de véhicules électriques récemment lancés, avec un accent particulier sur la fourgonnette ID. Buzz et son déclinaison commerciale, l’ID. Buzz Cargo. La Volkswagen ID. Buzz, en particulier grâce à l’augmentation du volume de production, a suscité une attention particulière de la part des clients, avec des ventes de 2 815 unités en Allemagne au cours des sept premiers mois, dont un nombre impressionnant de 536 unités pour le mois de juillet seulement. Bien que représentant moins de 7 % de l’ensemble des immatriculations de véhicules électriques de la marque, l’ID. Buzz a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la position dominante de Volkswagen sur le marché.

Dans un contexte plus large, le catalogue de véhicules électriques de Volkswagen a affiché des performances remarquables. L’ID.4, couplé à son homologue inspiré du coupé, l’ID.5, ainsi que les variantes GTX haute performance, ont constitué la pierre angulaire des ventes de véhicules électriques de la marque avec un nombre remarquable de 22 405 unités. Dans le même ordre d’idées, la voiture à hayon ID.3 a représenté 13 647 immatriculations, tandis que la petite citadine e-up a enregistré 2 943 immatriculations.

Dans le cas de Tesla, le modèle Y a brillé en Allemagne, constituant près de 75 % des immatriculations de la marque avec un nombre impressionnant de 29 829 unités sur une période de sept mois. La Model 3 lui a succédé avec 9 045 immatriculations, tandis que les Model S et Model X sont restées à la traîne, enregistrant respectivement 855 et 494 immatriculations.

Alors que la hausse des immatriculations de véhicules électriques se poursuit en Allemagne, les marques chinoises, telles que MG de SAIC, Polestar de Geely et BYD, gagnent en importance, signalant un changement dynamique dans le paysage du marché.

Par ailleurs, le buzz Volkswagen ID. Buzz est très prometteur en Amérique du Nord, en tâchant de profiter de son succès en Allemagne. Tirant parti de la demande de véhicules électriques et de la notoriété de la marque Volkswagen, l’ID. Buzz devrait se tailler une place de choix sur le marché nord-américain. Affichant un design distinct, des fonctionnalités polyvalentes et un rythme de production accéléré, l’ID. Buzz s’aligne parfaitement sur les préférences des consommateurs nord-américains » aventuriers » qui recherchent des solutions de mobilité innovantes et écologiques.