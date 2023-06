Notre Volkswagen ID. Buzz enfin révélé

Son empattement plus long offre plus de polyvalence et d’espace.

Le modèle à propulsion avec moteur arrière unique est plus puissant que son équivalent européen.

Une version à traction intégrale à double moteur est également prévue.

Volkswagen a enfin dévoilé sa très attendue ID. Buzz, une incarnation moderne de son emblématique Microbus, soulignant son engagement en faveur d’un avenir de mobilité électrique. Cette toute nouvelle ID. Buzz 2025, conçu spécialement pour l’Amérique du Nord, est doté de trois rangées de sièges spacieux et d’un empattement allongé pour améliorer l’espace intérieur et la capacité de chargement.

Faisant écho à l’héritage du bien-aimé Microbus de VW, l’ID. Buzz offre un mélange harmonieux de nostalgie et d’innovation, arborant un design rétro tout en étant équipé d’une technologie EV de pointe et de fonctions d’aide à la conduite avancées. La version nord-américaine est plus longue que sa contrepartie européenne, amplifiant l’utilité du véhicule tout en conservant une empreinte compacte.

La version nord-américaine de l’ID. Buzz mesure 192,4 pouces de long, soit environ 10 pouces de plus que le modèle européen à deux rangées, la longueur supplémentaire résultant d’un empattement de 127,5 pouces, contre 117,6 pouces pour le modèle à deux rangées. Avec une largeur de 77,9 pouces et une hauteur de 74,6 pouces, il est à peu près aussi large que le modèle Atlas de Volkswagen, mais plus haut de cinq pouces. Malgré ses dimensions plus importantes, il conserve un coefficient de traînée de seulement 0,29, un chiffre impressionnant pour un véhicule de cette forme.

L’accès à l’habitacle se fait par les deux portes arrière coulissantes à commande électrique, dotées d’un système d’ouverture et de fermeture facile. Les propriétaires peuvent ainsi s’approcher de la voiture avec les clés dans une poche ou un sac, et passer simplement un pied sous le pare-chocs arrière pour ouvrir ou fermer le hayon sans effort, selon les besoins. La version contemporaine des vitres coulissantes traditionnelles, entièrement automatisées, constitue un élément intéressant.

À bord, l’ID. Buzz intègre des technologies de pointe pour une expérience connectée transparente. L’habitacle est doté d’un ID. Cockpit de 5,3 pouces situé derrière le volant et un écran central d’infodivertissement de 12,9 pouces. La connectivité des appareils sans effort est assurée par l’App-Connect sans fil, le chargement sans fil, huit ports USB-C, une prise 110 V et le chargement 12 volts. Le système d’infodivertissement amélioré, similaire à la future berline ID.7, comprend des curseurs tactiles éclairés et des fonctions de climatisation intégrées pour un accès facile.

Sous le capot, pour ainsi dire, l’ID. Buzz ne fait aucun compromis sur la puissance. Elle est dotée d’une batterie de 91 kWh et développe 282 chevaux et un couple de 406 lb-pi dans la version à propulsion arrière (RWD). Une version à transmission intégrale (AWD) sera également disponible. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au modèle européen à deux rangées, qui a fait ses débuts avec 201 chevaux et une batterie de 82 kWh.

« Le véhicule à émissions directes nulles ID. Buzz est la réincarnation spirituelle du Microbus, réimaginé pour notre avenir électrique », a déclaré Pablo Di Si, président et CEO de Volkswagen of America inc. « Il est pratique, durable et emballé d’une manière résolument amusante qui est un classique de Volkswagen. Avec son lancement, le Bus va redevenir le héros de notre marque en Amérique ».

Volkswagen prévoit de commencer les ventes de l’ID. Buzz 2025 en Amérique du Nord en 2024, avec l’ouverture des commandes en ligne au début de l’année 2024. Les premières livraisons au Canada et aux États-Unis devraient avoir lieu à partir du troisième trimestre. De plus amples informations, telles que la gamme et les prix, seront communiquées à l’approche des dates de lancement.