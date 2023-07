Volkswagen Commercial Vehicles dévoile le « Glamper Van » pour festivaliers

Volkswagen lance le « Glamper Van » basé sur l’ID. Buzz Cargo, un photomaton sur roues pour festivaliers.

Volkswagen Commercial Vehicles présente le « Glamper Van » basé sur ID. Buzz Cargo, celui-ci étant doté d’un photomaton idéal pour Instagram.

Ce véhicule unique en son genre fera ses débuts au PennFest à Buckinghamshire, en Angleterre, pour offrir aux festivaliers une expérience photo unique.

Outre le Glamper Van, Volkswagen Véhicules Utilitaires présentera sa gamme de véhicules prêts pour les festivals, y compris l’ID. Buzz.

Volkswagen Commercial Vehicles apporte une touche supplémentaire à la saison des festivals avec le lancement de son attrayant « Glamper Van », basé sur l’ID. Buzz Cargo. Ce véhicule unique en son genre est habillé d’un design multicolore et vibrant et a été transformé en un photomaton adapté à Instagram, avec des éclairages, des accessoires et un appareil photo doté d’un filtre de relooking. Le Glamper Van fera ses débuts au PennFest 2023, un festival de musique populaire et familial dans le Buckinghamshire, où les festivaliers pourront s’amuser à capturer l’atmosphère du festival avec style.

Après le succès du Pamper Van de l’année précédente, qui était basé sur le Volkswagen Multivan, le Glamper Van poursuit la tradition d’offrir aux festivaliers une expérience unique et mémorable. Le PennFest 2023, qui se déroulera les 21 et 22 juillet, sera le lieu de lancement de ce véhicule inédit. Les festivaliers pourront assister à des spectacles d’artistes renommés tels que Noel Gallagher et Bastille, tout en se plongeant dans l’atmosphère vibrante du festival.

Outre le Glamper Van, Volkswagen Commercial Vehicles présentera son impressionnante gamme de véhicules prêts pour le festival. Parmi eux, l’ID. Buzz, qui incarne l’engagement de la marque en faveur de la mobilité durable. Du Caddy California compact à l’emblématique camping-car California, Volkswagen Commercial Vehicles offre une gamme variée d’options pour répondre aux besoins des amateurs de festivals.

Laura Bignall, responsable du marketing de la marque et de la performance chez Volkswagen Commercial Vehicles, s’est dite ravie d’offrir aux festivaliers une nouvelle occasion de faire la fête avec style grâce au nouveau Glamper Van. Le photobooth intégré crée un cadre idéal pour immortaliser les moments parfaits d’un festival, soulignant la polyvalence hors du commun de l’ID. Buzz Cargo.