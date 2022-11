Volkswagen a plus de 20 000 réservations pour l’ID. Buzz en Europe

La série initiale sera limitée aux modèles à batterie de 82 kWh et à propulsion arrière.

Volkswagen prévoit d’assembler 15 000 unités avant la fin de 2022.

Ces chiffres ne concernent que l’Europe. Donc, avant de vous rendre sur le site Web de Volkswagen, nous, les Nord-Américains, devons encore attendre des mois (Trois ? Six ?) avant de pouvoir passer commande de la toute nouvelle ID. Buzz. Et ensuite, nous devrons attendre encore de nombreux mois avant de pouvoir prendre livraison du monospace électrique.

Le fait que VW ait déjà 20 000 commandes en cours pour la Buzz excentrique démontre qu’elle se vendra bien. Il est plus que probable que la demande dépassera de loin la disponibilité, et ce probablement pendant les deux premières années, voire plus.

« Avant même le lancement chez nos concessionnaires, depuis le début des ventes anticipées, nous avons déjà pu vendre plus de 20 000 ID. Buzz. Avec leur disponibilité dans les salles d’exposition, nous nous attendons maintenant à une nouvelle hausse de la demande », a déclaré Lars Krause, membre du conseil de gestion de la marque pour les ventes et le marketing chez Volkswagen Commercial Vehicles.

Selon insideevs, Volkswagen construira 15 000 Buzz d’ici la fin de 2022, dont 6 000 seront utilisés par les concessionnaires, ce qui ne laissera que 9 000 véhicules pour les consommateurs. À terme, le constructeur allemand augmentera la production à 130 000 unités par an.

Maintenant, si vous vivez au Canada ou aux États-Unis, il y a de fortes chances qu’un tableau similaire soit peint dès l’ouverture des réservations. En d’autres termes, lorsque les livres de commande seront ouverts, vous feriez mieux de cliquer sur « commander » ou de rester sur le carreau pendant des mois (voire des années).