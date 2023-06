Volkswagen a maintenant vendu 1 million de VÉ construits sur la plateforme MEB

La plateforme MEB est utilisée en Amérique du Nord par l’ID.4 et l’Audi Q4 e-tron.

Cinq des marques du groupe Volkswagen l’utilisent en Europe.

La compagnie veut que 80% de ses ventes en Europe soient des VÉ en 2030.

Volkswagen a désormais vendu plus d’un million de véhicules électriques basés sur sa plateforme MEB dans le monde.

Dévoilée en 2018, la matrice modulaire d’entraînement électrique (MEB) est une plateforme conçue spécifiquement pour les véhicules électriques que l’on retrouve sous de nombreux VÉ du groupe VW, notamment en Europe.

En effet, si les clients nord-américains ne peuvent choisir qu’entre l’ID.4 et l’Audi Q4 e-tron pour conduire un VÉ basé sur la plateforme MEB, les clients européens disposent également de l’ID.3, de l’ID.5, de l’ID. Buzz et l’Audi Q5 e-tron, en plus d’un certain nombre de modèles de Skoda et de Cupra.

La future berline ID.7 de Volkswagen et le Ford Explorer EV, réservé à l’Europe, utiliseront également la plateforme MEB.

Ce dernier est le fruit d’une collaboration entre les deux constructeurs, qui permettra à Ford de vendre un nouveau modèle en Europe tout en développant ses propres plateformes et groupes motopropulseurs.

La société indique que le cap du million de véhicules produits sur la base de la plateforme MEB a été franchi par cinq marques (incluant Volkswagen Commercial), qui exploitent huit usines réparties en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Si cette plateforme constitue actuellement l’épine dorsale de la gamme électrique du constructeur, son ambition de voir 80% de ses ventes en Europe être des VÉ d’ici à 2030 signifie qu’il devra lancer des modèles plus avancés, dotés d’une plus grande autonomie et de temps de charge plus rapides.

Cela devrait être possible grâce à la plateforme MEB+, une évolution de l’unité actuelle qui sera capable d’offrir une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres et dont le développement a déjà commencé.

Source : Electrek