Voiture mondiale de l’année : les finalistes sont connus

La voiture électrique prend de plus en plus de place dans l’échiquier mondial.

Le titre de la Voiture mondiale de l’année sera connu le 5 avril prochain.

C’est au Salon de New York que le dévoilement aura lieu.

Mine de rien, le Salon de l’auto de New York ouvrira ses portes dans un peu moins d’un mois, ce qui signifie également que nous connaîtrons bientôt l’identité de la Voiture mondiale de l’année ou, si vous préférez l’expression anglophone, World Car of the Year.

L’organisme regroupant pas moins de 100 journalistes à travers le globe (32 pays pour être plus précis) a d’ailleurs dévoilé les finalistes pour cette édition 2023 des prix entourant le titre convoité. Mentionnons également que c’est la firme KPMG qui a comptabilisé les votes.

On connaître l’identité de la voiture de l’année, ainsi que tous les gagnants des catégories additionnelles le 5 avril prochain, lors de la première journée réservée à la presse automobile au Salon de l’auto de New York, le dernier arrêt de la saison en sol nord-américain avant la pause estivale.

Les gagnants de l’édition 2023 repartiront d’ailleurs avec une nouvelle version du trophée, ce dernier ayant été repensé par nul autre qu’Ian Callum, un designer qui a notamment été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 2019 pour ses services rendus à l’industrie automobile britannique.

Voici donc dans l’ordre les finalistes encore en lice pour recevoir un prix à New York d’ici quelques semaines.

Voiture mondiale de l’année

BMW X1/iX1

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Voiture électrique mondiale

BMW Série 7/i7

Hyundai Ioniq 6

Lucid Air

Voiture de luxe mondiale

BMW Série 7/i7

Genesis G90

Lucid Air

Voiture de performance mondiale

Kia EV6 GT

Nissan Z

Toyota GR Corolla

Voiture urbaine mondiale

Citroën C3

ORA Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo/Nivus

Design mondial

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Sans surprise, l’offre électrique ou électrifiée est de plus en plus forte dans l’industrie. D’ailleurs, des 18 modèles encore en lice pour l’obtention d’un prix, 12 d’entre eux sont électriques ou peuvent être équipés d’une motorisation électrique.

La présence de la Hyundai Ioniq 6 dans le dernier trio de voitures encore éligibles au titre de la Voiture mondiale de l’année a de quoi faire sourciller, puisque l’an dernier, c’est une certaine Hyundai Ioniq 5 qui est repartie avec les honneurs. On verra donc si le charme de la berline Ioniq 6 aura été suffisant pour convaincre les membres de l’organisme. Quant à la présence du Kia Niro dans le trio de tête, elle garantit au groupe Hyundai une deuxième place si le BMW X1 se sauve finalement avec le prix.

On le saura bien assez vite.