Alors que les consommateurs canadiens s’intéressent plus que jamais à l’origine des produits qu’ils se procurent, jetons un regard sur les véhicules électrifiés fabriqués au Canada actuellement.

Voici tous les véhicules électrifiés fabriqués au Canada en 2025.

Chrysler Pacifica hybride rechargeable 2025

À l’usine de Brampton en Ontario, Stellantis a un long historique d’assemblage de minifourgonnettes. À l’heure actuelle, le constructeur américain y fabrique les Chrysler Grand Caravan et Pacifica. On se rappellera que la Pacifica peut être livrée avec la technologie hybride rechargeable lui permettant de parcourir jusqu’à 51 kilomètres en mode électrique.

Dodge Charger Daytona 2024

Sur la même chaîne de montage que les minifourgonnettes citées plus haut, Stellantis bâtit également la nouvelle Dodge Charger Daytona. Soulignons qu’il s’agit d’un coupé 100% électrique. On se souviendra que la précédente génération de la Charger ainsi que de ses consoeurs (Challenger, Magnum et Chrysler 300) étaient fabriquées à l’usine de Brampton en Ontario. Celle-ci est en processus d’être réorganisée de fond en comble afin de bâtir éventuellement la future génération électrique du Jeep Compass.

Lexus NX hybride 2025 et Lexus RX hybride 2025

Dans ses installations de Cambridge en Ontario, Toyota Motor Manufacturing Canada assemble deux VUS de luxe portant l’écusson de Lexus. En effet, c’est à cette endroit que sont bâtis les Lexus NX hybride 2025 et RX hybride 2025. Quant à leur déclinaison hybride rechargeable, elle est plutôt assemblée au Japon.

Honda Civic hybride berline 2025 et Honda CR-V hybride 2025

À son usine d’Alliston en Ontario, Honda fabrique deux modèles populaires auprès des consommateurs d’ici: la Honda Civic berline 2025 et le Honda CR-V hybride 2025. Il est à noter que la Honda Civic à hayon est, quant à elle, assemblée en Indiana aux États-Unis.

Toyota RAV4 hybride 2025

Du côté de Woodstock en Ontario, Toyota Motor Manufacturing Canada fabrique notamment le Toyota RAV4 hybride en plus des versions à essence de ce modèle. Pour ce qui est de la version hybride rechargeble, elle provient du Japon. Au cours de la présente année, il est prévu que Toyota dévoile la prochaine génération du RAV4. Il sera intéressant de suivre de près le lieu d’assemblage de cette nouvelle mouture du VUS compact de Toyota.

BrightDrop

Enfin, de son côté, General Motors n’assemble qu’un seul véhicule électrifié au Canada: le BrightDrop. Il s’agit d’un fourgon électrique à vocation commerciale. Les ouvriers le bâtissent dans l’usine d’Ingersoll en Ontario.

Il est important de préciser que deux seuls constructeurs automobiles japonais ont des usines d’assemblage au Canada: Honda et Toyota (Lexus). Quant aux trois géants de l’automobile américaine, Ford, General Motors et Stellantis sont présents avec des usines au Canada. Aucun manufacturier coréen ni européen n’a installation d’assemblage ou de fabrication en sol canadien à l’heure actuelle.

Il est important de souligner que d’autres modèles, qui n’incluent toutefois pas une quelconque forme d’électrification, sont assemblés au Canada. C’est pour cette raison qu’ils ont été exclus de cette liste.