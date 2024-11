Voici les finalistes des prix des véhicules nord-américains de l’année

Dès l’ouverture de l’édition 2024 du Salon de l’auto de Los Angles, ont été annoncés les finalistes des prix des véhicules nord-américains de l’année 2025 (NACTOY) par Jeff Gilbert, président de l’organisation.

Chaque année, le jury du North American Car, Utility and Truck of the Year décerne trois prix: la voiture nord-américaine de l’année 2025, le VUS nord-américain de l’année 2025 et le camion nord-américain de l’année 2025.

Les trois finalistes dans chaque catégorie ont été annoncés à l’ouverture de la journée de la presse du Salon de l’auto de Los Angles.

Les trois finalistes pour le prix de la voiture nord-américaine de l’année 2025:

Honda Civic hybride

Kia K4

Toyota Camry

Les trois finalistes pour le prix du VUS nord-américain de l’année 2025

Chevrolet Equinox EV

Hyundai Santa Fe

Volkswagen ID. Buzz

Les trois finalistes pour le prix du camion nord-américain de l’année 2025

Ford Ranger

Ram 1500

Toyota Tacoma

Mentionnons qu’il s’agit du 30e anniversaire de cette remise de prix soulignant l’excellence de l’automobile.

Les gagnants de chaque catégorie seront dévoilés en janvier prochain dans le cadre du Salon de l’auto de Detroit.