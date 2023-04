Voici le Mercedes-Maybach EQS SUV 2024: Le nouveau fleuron du luxe électrique

Le Mercedes-Maybach EQS VUS 2024 a été présenté aujourd’hui en tant que véhicule utilitaire sport ultra luxueux entièrement électrique et modèle VUS EQS haut de gamme.

– Il est équipé d’un groupe motopropulseur à double moteur électrique développant une puissance de 649 chevaux et un couple de 701 livres-pieds

– L’autonomie selon le cycle WLTP atteindra 600 kilomètres.

– Il s’agit du premier modèle Mercedes-EQ à utiliser du cuir issu d’un processus durable.

Le nouveau Mercedes-Maybach EQS SUV 2024 présenté aujourd’hui est le tout premier véhicule électrique de Maybach, et en tant que tel, il présente une gamme de caractéristiques avancées conçues pour élever les performances, le raffinement et le confort. En outre, la première Maybach électrique présente des caractéristiques exclusives en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne le traitement du cuir. À l’instar des précédentes versions Maybach de modèles Mercedes-Benz tels que le GLS et la Classe S, le nouveau Mercedes-Maybach EQS SUV reprend tout ce que les VUS EQS 450 et EQS 580 introduits l’année dernière font de bien, et l’améliore encore.

Une version unique de près de 650 chevaux

Le Mercedes-Maybach EQS VUS 2024 sera proposé dans une seule version, l’EQS 680 VUS. L’EQS 680 VUS est équipé d’un groupe motopropulseur similaire à celui des autres modèles EQS VUS, à savoir deux moteurs synchrones à excitation permanente (PSM) qui fournissent de la puissance aux quatre roues. La puissance totale combinée atteint 649 chevaux tandis que le couple est évalué à 701 livres-pieds. Mercedes-Maybach affirme que cela permet au VUS EQS 680 de passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

Jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP

Le Mercedes-Maybach EQS SUV 2024utilisera une architecture 400 volts et sera équipé d’un chargeur embarqué de 9,6 kW pour la recharge à domicile. Pour les longs trajets, le VUS EQS peut charger jusqu’à 200 kW sur un chargeur rapide à courant continu. Selon Mercedes-Maybach, le VUS EQS 680 peut recharger 80 % de son autonomie en seulement 31 minutes, ce qui lui confère une autonomie impressionnante de 220 kilomètres (selon les tests WLTP) en 15 minutes. Les chiffres officiels de l’autonomie n’ont pas été confirmés, mais on estime que l’EQS 680 VUS offre 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Cela devrait se traduire par une autonomie de plus de 500 kilomètres selon le cycle plus rigoureux de l’EPA.

Design extérieur signé Maybach

Le nouveau VUS électrifié reprendra de nombreux éléments traditionnels du design Maybach, notamment la peinture bi-ton disponible en option. L’avant du Mercedes-Maybach EQS SUV est caractérisé par le panneau noir caractéristique de la marque, orné de baguettes verticales chromées disposées en profondeur en trois dimensions. Pour la première fois, le grand panneau noir peut être fermé en douceur. En outre, l’élément des capteurs radar du véhicule est entièrement intégré et n’est plus perceptible. La prise d’air du pare-chocs est équipée de lamelles chromées en filigrane, ce qui permet de relier la première Maybach électrique aux modèles précédents fonctionnant à l’essence. Les jantes de base de 21 pouces sont de série, tandis que des options de 22 pouces sont disponibles.

Bien entendu, le Mercedes-Maybach EQS SUV offre également la peinture bicolore caractéristique de la marque, avec une délicate rayure appliquée à la main. Cette particularité est disponible en cinq combinaisons de couleurs élégantes : argent high-tech/noir obsidien, argent high-tech/bleu marine, noir obsidien/gris sélénite, noir obsidien/or kalahari, et brun velours/noir onyx.

Un luxe haut de gamme à l’intérieur

Comme les autres modèles Maybach, le Mercedes-Maybach EQS VUS 2024 ne révolutionne pas l’intérieur des modèles EQS VUS que nous avons vus jusqu’à présent, mais il améliore et rehausse les caractéristiques, les garnitures et les éléments de design disponibles.

Les designers de Mercedes-Maybach se sont d’abord concentrés sur l’habitacle arrière. On y trouve une atmosphère unique, semblable à celle d’un salon, avec les meilleurs matériaux et le meilleur savoir-faire, ainsi que des détails exclusifs, orientés vers Maybach.

Les sièges exécutifs de la Mercedes-Maybach EQS VUS sont fournis de série et sont équipés d’une série de caractéristiques pour une expérience vraiment luxueuse, y compris la ventilation, la fonction de massage, le chauffage de la nuque et des épaules, ainsi qu’un massage des mollets. Il existe également l’option Chauffeur Package qui permet au siège du passager avant de s’avancer en position chauffeur lorsque le passager arrière droit incline son siège.

Ceux et celles qui souhaitent porter le confort à un autre niveau peuvent opter pour des fonctionnalités supplémentaires telles que la tablette arrière First-Class et MBUX, ainsi que quatre ports USB-C à charge rapide et deux interfaces HDMI pour que les passagers puissent utiliser leurs propres appareils numériques pendant leur voyage avec style. En option, les acheteurs peuvent commander des tables pliantes, un compartiment réfrigérant et même des coupes à champagne argentées. L’atmosphère intérieure est complétée par un éclairage d’ambiance actif composé de 253 diodes électroluminescentes (DEL) offrant 64 couleurs différentes, y compris des teintes spécifiques à Maybach telles que Rose Gold White et Amethyst Glow.

Les passagers arrière bénéficient d’une gamme complète de possibilités d’infodivertissement et de confort grâce à deux écrans de 11,6 pouces commodément intégrés dans les dossiers des sièges avant. Des équipements de série sont également inclus, tels que le système MBUX High-End Rear Seat Entertainment, qui permet de partager facilement et rapidement des contenus sur différents écrans. Il est également possible de sélectionner et de modifier les destinations de navigation depuis les sièges arrière. La tablette arrière MBUX de série, qui peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule, ainsi que le système d’aide à l’intérieur MBUX, qui offre une plus grande commodité, viennent encore renforcer ce dispositif. Les caméras sont capables de reconnaître les demandes d’utilisation à partir des mouvements du corps et des mains, en exécutant des fonctions telles que l’allumage des lampes de lecture.

D’autres caractéristiques exclusives pour les passagers comprennent l’affichage animé du tableau de bord en mode « MAYBACH », conçu avec des pointeurs en foulard de soie qui se déplacent en fonction de la vitesse et du style de conduite. Des détails comme l’entourage en or rose des instruments ronds ajoutent une touche exclusive à Maybach, tandis qu’une autre forme d’affichage offre un style sportif « Pure EV » avec une barre de performance en 3D qui transmet l’état de la conduite.

Il serait trop long de détailler tout ce qui est proposé dans le nouveau Mercedes-Maybach EQS SUV 2024. Ce qui est certain, c’est que cette nouvelle version EQS VUS visera le sommet de la montagne en matière de luxe dans un véhicule électrique, et qu’elle n’aura pour l’instant aucun concurrent direct lorsqu’elle arrivera sur le marché à la fin de l’année 2023.