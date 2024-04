VinFast réduit drastiquement les prix du VF 9, les premières unités arrivent au Canada

Avec des baisses de prix substantielles et l’arrivée des premiers véhicules, VinFast vise à conquérir le marché canadien des véhicules électriques avec son luxueux VUS VF 9.

VinFast réduit le prix du VF 9 de 29 000 $ au Canada, les nouveaux prix commencent à 77 321 $.

Les premières unités du VF 9 arriveront au Canada ce mois-ci et seront présentées au Salon du véhicule électrique de Montréal.

Le VF 9 affiche une autonomie de 531 km, une transmission intégrale à deux moteurs et un écran tactile de 15,6 pouces, ce qui lui permet de rivaliser avec des véhicules comme le Kia EV9.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé d’importantes baisses de prix pour ses prochains modèles VF 9, des VUS de luxe entièrement électriques, sur le marché canadien, tout en confirmant l’arrivée imminente du premier lot de véhicules ce mois-ci.

Dans un courriel adressé aux détenteurs de réservations canadiens, VinFast a indiqué que le VF 9 ECO sera désormais proposé à partir de 77 321 $ tout compris, tandis que le VF 9 PLUS, mieux équipé, sera proposé à partir de 81 321 $, taxes et frais de livraison exclus.

« Nous pensons que ce nouveau prix offre une option plus compétitive pour les amateurs canadiens de VinFast », a déclaré la société, remerciant les clients pour leur soutien au cours de « ce voyage ».

Le VF 9 est le VUS électrique phare de VinFast. Il dispose d’une autonomie allant jusqu’à 531 km et d’un groupe motopropulseur à double moteur et à traction intégrale produisant 402 chevaux. Pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, doté d’aides à la conduite avancées et d’un écran tactile de 15,6 pouces, il vise à combiner performance, technologie et espace familial.

Son prix révisé est inférieur aux chiffres précédents du PDSF canadien d’environ 29 000 $, ce qui en fait une option de VE premium plus égale face à des rivaux tels que la Kia EV9.

Bien que des chiffres précis n’aient pas été fournis, VinFast a déclaré que la « première série limitée » de VF 9 destinés aux clients canadiens arrivera dans le courant du mois.

Le VF 9 sera présent au Salon du véhicule électrique de Montréal, qui se tiendra du 19 au 21 avril. Ce salon, qui en est à sa 7e édition, est présenté comme le plus important à ce jour, avec 69 modèles électrifiés exposés et plus de 80 véhicules disponibles pour des essais routier.

VinFast, filiale du plus grand conglomérat vietnamien, Vingroup, s’est fixé des objectifs de vente ambitieux pour ses véhicules électriques, dans l’espoir de conquérir une part du marché nord-américain des véhicules électriques, qui est en pleine expansion.

Pour ceux qui sont impatients de voir la VF 9 en personne, le Salon du véhicule électrique de Montréal est l’occasion idéale découvrir de plus près ce VUS qui arrivera bientôt sur le marché.