VinFast revoit sa stratégie canadienne après les coupes dans les incitatifs et le ralentissement des ventes de VÉ

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques réduit ses activités de détail au Canada en raison de la baisse des ventes et de la diminution des incitatifs gouvernementaux.

VinFast fermera 5 de ses 10 magasins canadiens en raison des changements aux programmes de rabais pour VÉ.

L’entreprise a réclamé 2 000 rabais fédéraux pour VÉ en 2024, comparativement à 500 en 2023.

Les ventes de véhicules zéro émission ont chuté de 44 % au début de 2025 après la suspension ou la réduction des programmes de rabais.

Le constructeur vietnamien VinFast fermera cinq de ses dix salles d’exposition corporatives au Canada, invoquant la nécessité de rationaliser ses opérations face à l’évolution du marché et aux modifications apportées aux programmes d’incitatifs gouvernementaux. L’entreprise a précisé qu’elle conservera une présence en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, mais qu’elle se retirera des emplacements situés dans les centres commerciaux de Vancouver, Toronto et Laval (Qc), en plus de deux autres sites non précisés.

Ces fermetures s’inscrivent dans une volonté de « réorienter les ressources et améliorer la performance à long terme », a indiqué VinFast Canada dans un communiqué. Aucun détail n’a été fourni concernant les pertes d’emplois potentielles.

VinFast est arrivée sur le marché canadien en 2022 avec une stratégie de vente directe au consommateur appuyée sur un réseau de plus de 30 magasins corporatifs prévus. Après un déploiement rapide dans les grands centres urbains, l’expansion s’est ralentie malgré une augmentation des ventes de son multisegment électrique VF8.

L’entreprise ne publie pas ses chiffres de ventes canadiennes, mais selon les données du programme fédéral d’Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE), VinFast aurait réclamé environ 2 000 rabais pour des VF8 en 2024, contre 500 en 2023. Toutes les versions du VF8 étaient admissibles au rabais fédéral. Le VF9, plus grand et plus coûteux, lancé en novembre 2024, ne répondait pas aux critères.

La refonte de la stratégie de détail de VinFast survient alors que l’adoption des VÉ ralentit au Canada, notamment à cause de la suspension des programmes d’incitatifs. Le fonds iVZE a été épuisé en janvier 2025. Le gouvernement fédéral, dirigé par le premier ministre Mark Carney, a promis de le rétablir, mais aucun échéancier n’a été annoncé.

Au Québec, le programme Roulez Vert a été suspendu pendant deux mois avant de reprendre en avril 2025 avec un rabais réduit à un maximum de 4 000 $, contre 7 000 $ l’année précédente. En Colombie-Britannique, le programme provincial a été suspendu indéfiniment le 15 mai, en attente d’une révision des politiques.

Conséquence directe, les ventes de véhicules zéro émission ont chuté considérablement au début de 2025. Statistique Canada a rapporté 20 878 ventes de VZE en février et mars, soit une baisse de 44,2 % par rapport à la même période en 2024.

VinFast affirme maintenir son engagement envers le marché canadien et prévoit élargir son réseau de service après-vente cette année. L’entreprise envisage aussi l’introduction de concessionnaires franchisés au pays, un modèle déjà adopté aux États-Unis. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.