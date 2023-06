VinFast dévoile la VF 3 : une mini-voiture électrique compacte et abordable qui redéfinit les déplacements en ville

VinFast lance le VF 3, un véhicule électrique compact destiné aux citadins vietnamiens.

Le VF 3 est doté d’un design minimaliste, de fonctions intelligentes et de cinq places assises confortables.

L’immatriculation débutera en septembre 2023, ce qui permettra à la VF 3 de populariser les véhicules électriques au Vietnam.

VinFast a lancé sa toute dernière offre, la VF 3, qui s’adresse aux citadins vietnamiens à la recherche d’une solution de transport abordable et écologique. Conservant le logo caractéristique de l’aile d’oiseau, la mini-voiture vise à révolutionner les déplacements en ville grâce à sa taille compacte et à ses capacités électriques.

Mesurant 3 114 mm de long, la VF 3 témoigne de l’importance accordée par VinFast à la praticité et à l’efficacité. Cette mini-voiture, la première de la gamme, est dotée de deux portes et peut accueillir confortablement cinq personnes, ce qui lui confère un espace généreux malgré son aspect compact. Dotée de roues de 16 pouces, elle affiche une garde au sol élevée, ce qui lui permet de s’adapter facilement à différents types de terrain et en fait un choix idéal pour la jungle urbaine.

Le design de la VF 3 se distingue par ses lignes géométriques audacieuses et ses nervures proéminentes qui s’étendent de l’avant à l’arrière. Les phares carrés, le rétroviseur et le logo de l’oiseau en forme de V stylisé renforcent son impact visuel dynamique. Conformément à son objectif d’être une voiture pour tous, elle sera disponible en plusieurs coloris pour répondre aux goûts de chacun.

À l’intérieur, la VF 3 reste fidèle aux principes du design minimaliste, maximisant l’espace et le confort de ses passagers. Elle est équipée de fonctions intelligentes de base qui garantissent un voyage pratique et confortable.

La VF 3 est propulsée par un moteur électrique couplé à une batterie qui offre une autonomie impressionnante, correspondant aux habitudes d’utilisation quotidienne de la plupart des consommateurs vietnamiens. Deux versions, l’Eco et la Plus, seront proposées, toutes deux à des prix permettant de maximiser l’accessibilité.

VinFast prévoit de commencer à accepter les inscriptions pour la VF 3 en septembre 2023, avec des livraisons prévues pour le troisième trimestre 2024. Avec ses émissions nulles, son fonctionnement silencieux et l’accent mis sur la sécurité, le VF 3 est en passe de devenir un choix populaire parmi les navetteurs vietnamiens, poussant le pays vers une adoption plus large des véhicules électriques.