Véhicules Volkswagen 2023 : aperçu et changements

Le Volkswagen ID.4 est maintenant assemblé aux États-Unis au lieu d’être importé de l’Allemagne.

Changements mineurs pour le reste de la gamme.

Le Volkswagen ID. Buzz arrivera au Canada pour le millésime 2024.

Volkswagen poursuit tranquillement sa transition vers l’électrification, avec l’introduction prochaine de nouveaux modèles et un changement de direction au chapitre du design. Entre-temps, on continue de peaufiner la gamme d’utilitaires munis de motorisations à essence. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Volkswagen en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Volkswagen ID.4

Le Volkswagen ID.4 2023 nous parvient de l’usine étasunienne du constructeur au lieu de l’Allemagne, apportant également quelques changements au multisegment électrique. La gamme consiste de trois déclinaisons, soit base, Pro et Pro AWD. Celle de base abrite une batterie de 62 kWh pour une autonomie estimée à 336 km, alors que les Pro et Pro AWD obtiennent une batterie de 82 kWh, allouant une autonomie de 443 et 410 km, respectivement. Un moteur électrique de 201 chevaux alimente les versions de base et Pro, alors que deux moteurs produisant un total de 295 chevaux motivent le Pro AWD. Pour 2023, l’ID.4 reçoit des garnitures extérieures en noir reluisant, de nouvelles jantes en alliage, un écran de 12 pouces pour le système multimédia, des surpiqûres sur la planche de bord et de nouvelles selleries de sièges. De plus, la suite de sécurité avancée IQ.Drive ajoute des assistances de stationnement et de changement de voie.

Volkswagen ID. Buzz

La très attendue microfourgonette électrique Volkswagen ID. Buzz a finalement été introduite au mois d’août 2022. Elle arrivera au Canada pour le millésime 2024.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Actuellement, Volkswagen ne propose aucun modèle chez nous muni d’une motorisation hybride ou hybride rechargeable, alors que l’on passera directement à l’électrification complète d’ici quelques années.

AUTRES MODÈLES

Volkswagen Atlas

Le Volkswagen Atlas est reconduit sans grands changements pour 2023. Ce multisegment intermédiaire à trois rangées de sièges est disponible en variantes Trendline, Comfortline, Highline et Execline, toutes munies d’un rouage intégral 4MOTION. Les versions de base disposent d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 235 chevaux, alors que les autres profitent d’un V6 de 3,6 litres avec 276 chevaux. Cette année, la version Comfortline obtient une instrumentation numérique pour le conducteur de 10,25 pouces.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Le multisegment à deux rangées Volkswagen Atlas Cross Sport est proposé avec les mêmes déclinaisons que l’Atlas à trois rangées, alors que la version Comfortline profite désormais d’une instrumentation numérique pour le conducteur de 10,25 pouces. Il n’y a pas d’autres changements significatifs pour l’Atlas Cross Sport, disponible avec un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 235 chevaux ou un V6 de 3,6 litres avec 276 chevaux. Le rouage intégral 4MOTION figure de série.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf GTI est munie d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, produisant 241 chevaux et un couple de 273 livres-pied, jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à sept rapports avec double embrayage. Disponible en variantes base, Autobahn et Performance, la GTI peut aussi être commandée en livrée 40e anniversaire pour 2023, à tirage limité, proposant une suspension à amortissement variable, une direction à assistance variable, des jantes noires de 19 pouces ainsi que des coques de rétroviseurs et un toit noirs. Un éclairage à DEL figure désormais de série sur toutes les GTI. Quant à la Volkswagen Golf R, elle est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et d’un rouage intégral, affichant 315 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Outre la déclinaison de base, la Golf R est disponible en 2023 avec une variante 20e anniversaire à tirage limité, proposant des roues noires de 19 pouces, la suppression du toit ouvrant et des garnitures intérieures en fibre de carbone.

Volkswagen Jetta

La Volkswagen Jetta est disponible en variantes Trendline, Comfortline et Highline, munies d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre produisant 158 chevaux, ainsi qu’en livrée GLI avec un bloc turbo de 2,0 litres et 228 chevaux. Le millésime 2023 apporte quelques changements peu significatifs, mais la surveillance des angles morts figure maintenant de série.

Volkswagen Taos

Offert en déclinaisons Trendline, Comfortline et Highline, le Volkswagen Taos s’amène en 2023 avec peu de changements pour sa deuxième année sur le marché canadien. Il est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, affichant 158 chevaux et un couple de 184 livres-pied, alors que le rouage intégral est livrable sur la version de base, de série dans les autres. Le Taos obtient désormais la surveillance des angles morts et le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons en équipement de série.

Volkswagen Tiguan

Après avoir profité d’un rafraîchissement de mi-génération l’an dernier, le Volkswagen Tiguan reçoit très peu de changements pour 2023. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 184 chevaux et un couple de 221 livres-pied s’avère la seule motorisation disponible, alors que le rouage intégral 4MOTION figure de série au Canada. La gamme consiste en des variantes Trendline, Comfortline et Comfortline R-Line Black et Highline R-Line, alors que la version Comfortline R-Line Black obtient des roues en alliage noir de 19 pouces.