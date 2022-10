Véhicules Subaru 2023 : aperçu et changements

Mises à jour des Subaru Ascent, Legacy et Outback.

Le Subaru Solterra 100 % électrique arriverait bientôt au Canada.

La berline Impreza abandonnée au Canada.

Les affaires tournent rondement chez Subaru ces jours-ci avec un bon volume de ventes, des modèles redessinés en route et, comme chez pas mal tous les constructeurs, très peu d’unités en stock chez les concessionnaires, une situation rentable grâce à une réduction des rabais.

Malgré tout, la marque japonaise est sur le point de lancer son premier véhicule électrique pour l’Amérique du Nord, tout en apportant des rafraîchissements de mi-génération à certains de ses produits. Voici à quoi on peut s’attendre de la marque Subaru en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Subaru Solterra

Dévoilé au monde entier au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre 2021, le multisegment Subaru Solterra n’est pas le premier véhicule 100 % électrique de la marque, mais c’est le premier à être offert chez nous. Il sera équipé de deux moteurs électriques produisant 215 chevaux et un couple de 249 livres-pied, créant un rouage intégral. Son autonomie n’a pas encore été officialisée, mais le constructeur estime qu’elle se situera aux alentours de 367 kilomètres. On peut maintenant réserver le Solterra aux États-Unis, mais ce n’est toujours pas le cas au Canada, du moins, au moment d’écrire ces lignes.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Subaru Crosstrek hybride

Le seul véhicule rechargeable de la marque en ce moment, c’est le Subaru Crosstrek hybride. Il combine un quatre cylindres à plat de 2,0 litres avec un moteur électrique et une batterie de 8,8 kWh, pour une puissance totale de 148 chevaux. Son autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 27 kilomètres et sa consommation équivalente s’élève à 2,6 Le/100 km. Pas de changements prévus pour le millésime 2023, alors qu’une nouvelle génération du Crosstrek se pointera le bout du nez pour 2024.

AUTRES MODÈLES

Subaru Ascent

Le multisegment intermédiaire à trois rangées Subaru Ascent obtient une mise à jour de mi-génération, avec des parties avant et arrière révisées, un système EyeSight amélioré et un système de caméras à 360 degrés. De plus, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil et l’écran multimédia tactile de 11,6 pouces figurent maintenant de série dans toutes les déclinaisons. Un nouveau système d’interphone nommé Cabin Connect permet aux passagers avant de se faire mieux entendre via les haut-parleurs aux places arrière, ce que les guides touristiques adoreront. Enfin, le système de navigation adopte la géolocalisation what3words. Toutes les versions sont équipées d’un quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres, produisant 260 chevaux et un couple de 277 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue et un rouage intégral.

Subaru BRZ

La deuxième génération de la Subaru BRZ a été introduite pour le millésime 2022, et l’on n’apporte aucun changement pour 2023. La petite voiture sport à propulsion profite d’un quatre cylindres à plat atmosphérique de 2,4 litres, bon pour 228 chevaux et un couple de 184 livres-pied, connecté à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique comptant six rapports également. La BRZ est disponible en déclinaisons de base et Premium au Canada, et seules les unités équipées de la boîte automatique incluent la suite de sécurité active EyeSight.

Subaru Crosstrek

À l’instar de la version hybride rechargeable, les autres variantes du Subaru Crosstrek n’obtiennent aucun changement pour 2023, alors qu’une toute nouvelle génération est attendue pour 2024. Deux motorisations sont offertes dans le Crosstrek non rechargeable, soit un quatre cylindres à plat de 2,0 litres avec 152 chevaux ou un bloc de 2,5 litres avec 182 chevaux. Évidemment, le rouage intégral figure de série.

Subaru Forester

Le Subaru Forester a reçu quelques changements en 2022, dont l’ajout de la nouvelle version Wilderness, alors les choses sont plutôt tranquilles en 2023 pour le multisegment compact. Toutes les déclinaisons sont munies d’un quatre cylindres à plat de 2,5 litres développant 182 chevaux, d’une boîte automatique à variation continue ainsi que d’un rouage intégral.

Subaru Impreza

Coup de théâtre pour la Subaru Impreza au Canada, alors que la berline disparaît, laissant la cinq-portes à hayon seule sur notre marché. Quelques teintes de carrosserie ont également été retirées. L’Impreza à cinq portes propose toujours quelques déclinaisons, dont celle de base avec la disponibilité d’une boîte de vitesses manuelle, alors que sous le capot, on retrouve un quatre cylindres à plat de 2,0 litres avec 152 chevaux.

Subaru Legacy

Comme l’Ascent, la Subaru Legacy reçoit un rafraîchissement de mi-génération avec une partie avant redessinée et une version améliorée du système de sécurité EyeSight. Un nouveau système de freinage a été ajouté, relié au système EyeSight afin d’accentuer sa réactivité lors des situations d’urgence. La déclinaison Commodité de base disparaît alors que les Limited GT et Premier GT ont été fusionnées en une seule version nommée simplement GT. Celle-ci profite du quatre cylindres turbo de 2,4 litres avec 260 chevaux, alors que les versions Tourisme et Limited sont munies du bloc de 2,5 litres avec 182 chevaux. L’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil est maintenant incluse avec le système multimédia comprenant l’écran tactile de 11,6 pouces, les commandes audio et de climatisation à l’écran ont été révisées et le système de navigation comprend maintenant la géolocalisation what3words.

Subaru Outback

Après avoir reçu la version Wilderness l’an dernier, le Subaru Outback obtient des révisions pour 2023, dont une partie avant et des moulures de bas de caisse redessinées. L’Outback profite des mêmes améliorations de freinage, de système EyeSight et de système multimédia que la berline Legacy, et l’on mise sur une nouvelle édition Onyx équipée du quatre cylindres de 2,5 litres avec 182 chevaux. D’ailleurs, la moitié des variantes du multisegment obtiennent cette motorisation, alors que les plus cossues profitent du quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres, générant 260 chevaux. Enfin, le chauffage du volant couvre maintenant le rayon au complet et un rétroviseur intérieur à caméra arrière est maintenant disponible.

Subaru WRX

Enfin, la nouvelle génération de la berline sport Subaru WRX a été présentée en septembre 2021 comme modèle 2022, disposant d’un quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres, développant 271 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Il est jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à variation continue que la marque appelle Subaru Performance Transmission. Le rouage intégral figure évidemment de série. La WRX est disponible en trois déclinaisons de base, Sport et Sport-tech. Aucun changement n’a été annoncé jusqu’à maintenant pour le millésime 2023, et la version WRX STI ne figure toujours pas au catalogue.