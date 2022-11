Véhicules Nissan 2023 : aperçu et changements

Le multisegment électrique Nissan Ariya arrivera bientôt chez les concessionnaires.

La nouvelle voiture sport Nissan Z est maintenant en vente.

Révisions pour l’Altima et la Versa.

Les ventes chez Nissan ne vont pas très bien depuis quelques années, alors que les segments de voitures sont en déclin. La marque propose pourtant une gamme d’utilitaires très complète, avec quelques modèles récemment redessinés, mais cela ne semble pas aider non plus.

Qu’à cela ne tienne, Nissan poursuit sa stratégie vers l’électrification et la mise en place de son plan Nissan Next dévoilé en 2020, consistant de lancer de nouveaux produits, mais aussi de réduire les dépenses et d’augmenter le revenu par véhicule construit. Et jusqu’à maintenant, le constructeur a amélioré sa profitabilité, malgré les ventes en baisse. Nissan a aussi annoncé sa vision Ambition 2030 en novembre 2021, promettant 15 nouveaux véhicules 100 % électriques à l’échelle globale, et s’attend à ce que 40 % de ses ventes aux États-Unis consiste de véhicules électriques d’ici 2030. Il introduira également des batteries à l’état solide d’ici 2028, qui devraient réduire le temps de charge à un tiers du temps nécessaire à la technologie actuelle. Entre-temps, voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Nissan en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Nissan Ariya

Le Nissan Ariya est le nouveau véhicule électrique du constructeur, et il arrive enfin en Amérique du Nord après que son lancement ait été retardé. Six déclinaisons sont disponibles au Canada, ainsi que trois motorisations, dont une avec un simple moteur à électrique à 214 chevaux, une avec deux moteurs développant 238 chevaux et une plus performante avec deux moteurs produisant conjointement 389 chevaux. L’autonomie maximale estimée varie entre 348 et 490 kilomètres et les prix varient de 55 093 $ et 72 093 $, frais de transport et de préparation inclus, rabais à l’achat de véhicules électrifiés non inclus.

Nissan LEAF

La Nissan LEAF obtient quelques changements pour 2023, dont une partie avant redessinée, de nouvelles jantes en alliage et le nouveau logo de la marque. Trois déclinaisons sont disponibles, y compris SV, SV PLUS et SL PLUS. Celle de base reçoit toujours un moteur de 147 chevaux et une batterie de 40 kWh, permettant une autonomie de 240 kilomètres. Les versions PLUS obtiennent un moteur de 214 chevaux et une batterie de 62 kWh, aident à la voiture électrique à hayon de couvrir 349 km sur une pleine charge.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Nissan n’a actuellement aucun modèle vendu au Canada muni d’une motorisation hybride ou hybride rechargeable. Par le passé, de telles motorisations se sont retrouvées dans les Nissan Altima, Pathfinder, Murano et Rogue, mais ces deux derniers n’ont jamais été offerts au Canada.

Dans certains marchés, Nissan propose sa motorisation e-POWER consistant d’un moteur électrique et d’une batterie, à laquelle on a greffé un petit moteur à essence agissant comme générateur intégré, et qui n’est pas connecté aux roues. Le moteur à combustion s’active pour produire de l’énergie, convertie en électricité pour renflouer la batterie afin de continuer à alimenter le moteur électrique. La motorisation e-POWER n’a jamais été offerte en Amérique du Nord, et ne le sera probablement jamais.

AUTRES MODÈLES

Nissan Altima

La berline Nissan Altima obtient une mise à jour pour 2023, incluant une partie avant rafraîchie, des feux arrière révisés, de nouvelles jantes en alliage, plus de caractéristiques de sécurité et de nouvelles teintes de carrosserie. La version SR profite d’une calandre exclusive garnie de chrome noir afin d’accentuer son apparence sportive, alors que la peinture Gris ciel nacré est une nouveauté cette année, et Soleil couchant ChromaFlair a été abandonnée. Au Canada, l’Altima est équipée de série d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, produisant 182 chevaux, assorti d’une boîte automatique à variation continue et d’un rouage intégral.

Nissan Armada

Le Nissan Armada a été rafraîchi pour le millésime 2021, peu de changements ont été apportés pour 2022, et aucun changement n’a été annoncé pour 2023 jusqu’à maintenant. Le VUS pleine grandeur, pouvant transporter jusqu’à huit passagers, est toujours équipé d’un V8 de 5,6 litres développant 400 chevaux et d’une boîte automatique à sept rapports, permettant une capacité de remorquage de 3 856 kilogrammes ou 8 500 livres. Il est disponible en déclinaisons SL et Platine.

Nissan Frontier

Le Nissan Frontier a profité d’une refonte en profondeur pour l’année-modèle 2022, alors que la génération précédente de la camionnette intermédiaire fut proposée sans changements majeurs depuis 2004. Le Frontier repose sur une plateforme retravaillée et est équipé d’un V6 de 3,8 litres développant 310 chevaux, jumelée à une boîte automatique à neuf rapports et quatre roues motrices. La capacité de remorquage s’élève à 3 048 kg ou 6 720 livres. L’habitacle a également reçu une cure de jeunesse avec une apparence plus moderne et de nouvelles technologies. Une Édition minuit à l’apparence noircie s’ajoute en 2023, basée sur la configuration SV à cabine double.

Nissan GT-R

Au Canada, la Nissan GT-R était disponible tard en 2021 en édition T-Spec à tirage limité. Elle a reçu les ailes élargies de l’ancienne Édition piste, en plus de roues dorées RAYS, un aileron arrière en fibre de carbone, des poignées de porte de couleur assortie, des prises d’air noires sur le capot et un habitacle Vert mori. Elle offrait aussi deux teintes de carrosserie, soit Jade millénaire et Violet de minuit. Entre-temps, la version NISMO édition spéciale arborait une peinture grise, des roues exclusives RAYS de 20 pouces avec accents rouges, un capot en fibre de carbone et le nouveau logo de Nissan. Le V6 biturbo de 3,8 litres sous le capot produisait 565 chevaux dans la T-Spec et dans la version Haut de gamme « régulière », 600 chevaux dans la version NISMO édition spéciale. Il n’y a pas eu de millésime 2022 au Canada, et le modèle 2023 n’a pas encore été annoncé, bien qu’il soit disponible aux États-Unis.

Nissan Kicks

Le Nissan Kicks est le multisegment le plus petit et le plus abordable au sein de la gamme du constructeur, et après un rafraîchissement en 2021, il est reconduit en 2023 sans grands changements. Le Kicks est muni d’un rouage à traction seulement, ainsi que d’un quatre cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux et d’une boîte automatique à variation continue. Il continue d’être proposé en déclinaisons S, SV, SR et SR privilège, bien qu’une version SV édition spéciale avec des roues en alliage noires et un béquet arrière soit maintenant disponible.

Nissan Maxima

Le millésime 2023 pourrait bien être le dernier pour la Nissan Maxima. La berline sport intermédiaire est équipée de série d’un V6 de 3,5 litres produisant 300 chevaux, d’une boîte automatique à variation continue et d’un rouage à traction. La Maxima 2023 reçoit le nouveau logo de la marque, alors que la version Platine profite de cuir semi-aniline et de plaques de seuils de porte éclairées.

Nissan Murano

Le multisegment intermédiaire à deux rangées Nissan Murano poursuit sa carrière sans grands changements pour 2023. Jusqu’à maintenant, le seul changement annoncé cette année est l’ajout du nouveau logo de la marque. Le Murano est équipé d’un V6 de 3,5 litres produisant 260 chevaux, d’une boîte automatique à variation continue et d’un rouage intégral.

Nissan Pathfinder

Une nouvelle génération du Nissan Pathfinder est apparue pour le millésime 2022, arborant un nouveau design, de la place pour jusqu’à huit passagers et un habitacle à la fois plus moderne et plus confortable. Le V6 de 3,5 litres produisant 284 chevaux est de retour, mais il est maintenant assorti d’une boîte automatique à neuf rapports, alors que le rouage intégral est désormais de série au Canada. La capacité de remorquage demeure à 2 722 kg ou 6 000 livres. La grande nouvelle pour 2023 est l’ajout de l’édition Rock Creek, profitant d’une suspension relevée, de roues exclusives de 18 pouces, de pneus tout-terrain, d’une galerie de toit tubulaire, d’un attelage de remorque, d’antibrouillards à DEL, d’un système de caméras à 360 degrés avec mode hors route, de surpiqûres oranges dans l’habitacle et de sièges capitaine dans la deuxième rangée pour une capacité de sept passagers. De plus, le moteur du Rock Creek développe 295 chevaux lorsqu’alimenté à l’essence super.

Nissan Qashqai

Une nouvelle génération du Nissan Qashqai est apparue l’an dernier en Europe, mais pour l’instant, on ne sait toujours pas si celle-ci arrivera au Canada pour le millésime 2023. L’édition 2022 est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 141 chevaux, d’une boîte automatique à variation continue et le choix entre un rouage à traction ou intégral. Aux États-Unis, le Qashqai s’appelait le Rogue Sport, mais sera abandonné après le millésime 2022, alors que Nissan Canada a confirmé qu’il y aurait un Qashqai 2023 chez nous.

Nissan Rogue

Redessiné pour 2021, le Nissan Rogue a reçu une nouvelle motorisation en 2022, soit un trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre, à taux de compression variable, produisant 201 chevaux et un couple de 225 livres-pied. Le quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, avec 181 chevaux, est toujours disponible dans les déclinaisons plus abordables. Une version SV édition minuit s’ajoute avec une apparence assombrie, alors que les SL et Platine obtiennent l’intégration d’Amazon Alexa.

Nissan Sentra

Après avoir reçu une refonte totale en 2020, la Nissan Sentra entame le millésime 2023 avec aucun changement par rapport à la version 2022, qui avait ajouté la SR édition minuit à l’apparence noircie. La Sentra 2023 est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 149 chevaux ainsi que d’une boîte automatique à variation continue ou d’une manuelle à six rapports, selon la déclinaison choisie.

Nissan Versa

La petite berline Nissan Versa profite d’une cure de jeunesse en 2023, avec une partie avant redessinée, le nouveau logo de la marque, de nouvelles jantes en alliage de 17 pouces pour la version SR et une nouvelle teinte de carrosserie, soit Gris ciel nacré. La version SV obtient une console centrale avec un accoudoir ainsi que la recharge de téléphones par induction, alors que la version SR profite d’un écran multimédia tactile de huit pouces au lieu de sept, d’une borne Wi-Fi intégrée et d’un climatiseur automatique, entre autres. La Versa est munie d’un quatre cylindres de 1,6 litre produisant 122 chevaux, assorti d’une boîte manuelle à cinq rapports ou d’une automatique à variation continue.

Nissan Z

La toute nouvelle Nissan Z est arrivée au pays, après avoir été révélée pour la première fois en 2021. Elle est équipée d’un V6 biturbo de 3,0 litres avec 400 chevaux et un couple de 350 livres-pied, jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à neuf rapports. En plus de la nouvelle carrosserie et un habitacle drôlement plus moderne, la Nissan Z obtient une suspension retravaillée par rapport à la 370Z sortante. Les versions Sport et Performance sont disponibles.