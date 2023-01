Véhicules MINI 2023 : aperçu et changements

La MINI Clubman n’est plus disponible au Canada.

Niveaux d’équipement simplifiés à travers la gamme.

Nouvelles couleurs, nouvelles caractéristiques et bien sûr, nouvelles éditions spéciales.

La marque MINI se distingue des autres constructeurs avec ses designs uniques et un caractère souriant et enjoué. Sa gamme de véhicules devrait passer aux motorisations 100 % électriques d’ici 2030, alors que son premier VÉ de masse a été introduit en 2020. De plus, deux nouveaux modèles électriques devraient être dévoilés cette année, et un autre suivra en 2024, basé sur le concept MINI Aceman. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque MINI en 2023.

Avant de commencer, mentionnons qu’à l’automne 2022, la marque a annoncé des changements s’appliquant à la gamme entière, comme l’arrivée des teintes de carrosserie Argenté fondant III et Blanc nanuq, remplaçant Blanc poivré, Blanc argenté et Gris lune. Les niveaux d’équipement ont été simplifiés à cause de complications dues à la pénurie des composants et de micropuces, alors que la finition de base Classic a été abandonnée. Le marché canadien obtient donc les finitions Premier 2.0 et Premier+ 2.0. De plus, l’intégration Apple CarPlay figure désormais de série. Au moment d’écrire ces lignes, les variantes Cooper de chaque modèle sont indisponibles.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

MINI Cooper SE

La MINI Cooper SE à trois portes, 100 % électrique, dispose de 181 chevaux et d’une autonomie estimée à 183 kilomètres sur une pleine charge. Une nouvelle couleur de carrosserie s’ajoute, nommée Bleu des îles métallisé, alors que la teinte Gris toit métallisé a été retirée, et l’on retrouve un plus grand choix de coloris dans l’habitacle. L’Édition resolute est maintenant disponible sur la MINI Cooper SE, avec un choix de trois teintes de carrosserie, des bandes décoratives sur le capot, des garnitures extérieures noires ainsi qu’une sellerie bicolore avec motifs à carreaux.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

MINI Cooper SE Countryman

Pour le millésime 2023, le MINI Cooper SE Countryman ALL4 se dote d’une Édition untamed, disposant d’une carrosserie Gris momentum, des bandes décoratives au bas des portes, un habitacle Vert highland avec surpiqûres vert et bleu, et bien plus. Sa motorisation hybride rechargeable consiste d’un trois cylindres turbo de 1,5 litre et d’un moteur électrique, produisant un total de 224 chevaux, ainsi que d’une batterie de 10 kWh procurant une autonomie en conduite 100 % électrique estimée à 29 kilomètres sur une pleine charge.

AUTRES MODÈLES

MINI 3 portes

Pour le millésime 2023, la MINI 3 portes est maintenant livrable avec la peinture Jaune acidulé qui avait été introduite l’an dernier sur la Cabriolet. De plus, on peut commander un toit à couleur dégradée, et trois choix sont disponibles : rouge, blanc et bleu. L’Édition resolute est également livrable sur la 3 portes, tout comme l’Édition anniversary sur la version Cooper S, soulignant 60 ans de collaboration avec la famille Cooper. Cette édition, dont seulement 17 unités seront livrées au Canada, ajoute le numéro 74 sur les portes et le capot, des logos classiques Cooper, ainsi qu’une plaque numérotée. À l’instar de la Cabriolet, la boîte manuelle n’est pas disponible au Canada cette année. La Cooper de base arbore un trois-cylindres turbo de 134 chevaux, alors que les Cooper S et John Cooper Works misent sur des quatre cylindres turbo de 2,0 litres, avec 189 et 228 chevaux respectivement.

MINI 5 portes

Disponible en variantes Cooper à 134 chevaux et Cooper S à 189 chevaux, la MINI 5 portes n’obtient pas de changements significatifs pour 2023. Toutefois, on peut se procurer l’Édition resolute dotée des mêmes caractéristiques que dans la MINI Cabriolet et la MINI 3 portes. Enfin, la peinture Jaune acidulée est maintenant disponible.

MINI Cabriolet

La MINI Cabriolet est disponible en variantes Cooper, Cooper S et John Cooper Works, et dispose d’un toit électrique pouvant être partiellement ouvert afin d’agir comme simple toit ouvrant, ou bien d’être abaissé au complet. Pour l’année-modèle 2023, peu de changements alors que l’Édition resolute et l’Édition Seaside sont disponibles aux États-Unis, mais pas au Canada. Le Cooper dispose d’un trois cylindres turbo de 1,5 litre avec 134 chevaux, alors que la Cooper S mise sur un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, développant 189 chevaux. Enfin, la John Cooper Works est également équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, mais cette mécanique survitaminée produit 228 chevaux. Pas de boîte manuelle pour la MINI Cabriolet au Canada cette année.

MINI Clubman

La pseudo-familiale MINI Clubman, avec ses doubles portes arrière et de la place pour cinq passagers, n’est plus disponible sur le marché canadien. Le millésime 2022 aura été le dernier.

MINI Countryman

Outre la version hybride rechargeable, le MINI Countryman est disponible au Canada en trois autres déclinaisons, soit Cooper ALL4, Cooper S ALL4 et John Cooper Works ALL4, toutes pourvues d’un rouage intégral. La première est munie d’un trois cylindres turbo de 1,5 litre avec 134 chevaux, alors que le deuxième, un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 189 chevaux. La version John Cooper Works profite d’un bloc turbo de 2,0 litres gonflé aux stéroïdes afin de générer 301 chevaux. Comme la version hybride rechargeable, le Cooper S ALL4 est disponible en Édition untamed, en plus de la nouvelle Édition shadow, avec une production limitée à 34 unités pour le pays. L’Édition shadow présente une peinture Noir minuit métallisé, des coques de rétroviseurs et d’un toit argentés, des graphiques apposés sur les ailes avant, des jantes JCW de 19 pouces et un ensemble aérodynamique JCW. Dans l’habitacle, on retrouve un recouvrement de sièges orné de bandes contrastantes, des garnitures noires reluisant et plus. Sinon, pas de changements majeurs pour le seul utilitaire de la marque.