MINI lancera deux nouveaux VÉ en 2023

Ces modèles seront la prochaine génération de la Cooper SE et le premier Countryman EV.

La première sera construite sur une nouvelle plateforme et le second partagera la sienne avec le BMW X1.

Un troisième VÉ basé sur le concept Aceman arrivera en 2024.

MINI a confirmé qu’elle allait introduire deux nouveaux véhicules électriques dans sa gamme cette année et un troisième en 2024.

Même si la marque n’a pas confirmé quels seront les deux modèles prévus pour 2023, il est très probable qu’il s’agisse de la nouvelle génération de la Cooper SE et du Countryman puisque les deux ont étés espionnés sur la route.

Le premier sera une version électrique de la prochaine génération de la traditionnelle MINI 3 portes qui devrait arriver prochainement.

Cette nouvelle génération serait la dernière à offrir le choix entre l’essence et l’électricité puisque la marque souhaite vendre exclusivement des VÉ d’ici le début de la prochaine décennie.

La 3 portes électrique remplacera l’actuelle Cooper SE et introduira un nouveau langage de design pour la marque.

Évidemment, MINI ne peut pas trop s’éloigner de l’apparence de l’Austin MINI emblématique des années 60, mais ce nouveau modèle devrait présenter de très grands phares ronds, des feux arrière trapézoïdaux et un seul écran circulaire au centre de l’habitacle. Tous ces détails devraient également être vus sur les autres modèles à venir de la marque.

À ce propos, l’autre véhicule électrique qui sera présenté cette année est la première version électrique du Countryman, qui continuera également à être proposé avec des moteurs à essence, du moins pendant un certain temps.

Actuellement le seul multisegment de la marque, le Countryman devrait devenir plus grand lors du passage à la prochaine génération puisque le nouveau modèle sera basé sur le BMW X1.

Cela devrait laisser suffisamment de place dans la gamme MINI pour introduire un autre multisegment électrique basé sur le concept Aceman en 2024.

Peu de détails sont encore connus sur ce modèle, mais il a été confirmé qu’il reposera sur la même plateforme que la nouvelle MINI SE, ce qui signifie qu’il sera assemblé à ses côtés en Chine.

En effet, la nouvelle plateforme utilisée pour la MINI SE 2024 a été développée conjointement par BMW et Great Wall Motor.

Le Countryman changera également d’origine en 2024, le nouveau modèle étant assemblé en Allemagne et non plus aux Pays-Bas.

Plus de détails sur les trois VÉ devraient être publiés dans les mois à venir.

Source: BMWBlog