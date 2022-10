Véhicules Chevrolet 2023 : aperçu et changements

Les Chevrolet Colorado et Trax sont redessinés.

Silverado EV, Blazer et Equinox EV attendus en 2023 en tant que modèles 2024.

La Corvette Z06 et le Silverado ZR2 Bison apparaissent, la Spark disparaît.

Le millésime 2023 apporte des changements chez Chevrolet, incluant de nouvelles variantes de sa voiture sport porte-étendard et sa camionnette pleine grandeur, une nouvelle génération de sa camionnette intermédiaire ainsi que quelques mises à jour ici et là.

Toutefois, General Motors s’apprête à déployer plusieurs véhicules électriques Chevrolet au cours de la prochaine année, plus ou moins, tous basés sur les batteries Ultium et les moteurs électriques Ultium du constructeur. Cela comprendra des multisegments, mais aussi une camionnette. Voici à quoi on peut s’attendre de la marque Chevrolet en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Chevrolet Blazer EV

Le Chevrolet Blazer EV a été dévoilé cette année, mais n’est pas encore disponible. Il le sera dès 2023 en tant que modèle 2024 avec les finitions 1LT, 2LT, RS et SS. Cette dernière profite d’ailleurs d’une motorisation électrique de quelque 557 chevaux.

Chevrolet Bolt EV

Après un rafraîchissement pour l’année-modèle 2022, le Chevrolet Bolt EV nous revient pour 2023 avec des changements mineurs, tels que des remplacements de couleurs de carrosserie. Aux États-Unis, le Bolt EV profite d’une baisse de prix de 5 900 $ US, mais le marché canadien n’a pas droit à cet incitatif. Le Bolt EV utilise un moteur électrique de 200 chevaux et un bloc-batteries de 65 kWh, procurant une autonomie de 417 kilomètres.

Chevrolet Bolt EUV

Légèrement plus gros que le Bolt EV, le Chevrolet Bolt EUV a été introduit pour l’année-modèle 2022. Le millésime 2023 apporte des remplacements de couleurs de carrosserie ainsi que l’arrivée d’un ensemble Redline, disponible sur la version Premier, apportant une apparence noircie et sportive. À l’instar du Bolt EV, le Bolt EUV obtient une baisse de prix de 6 300 $ aux États-Unis, mais le Canada n’a pas droit à un réajustement de prix.

Chevrolet Equinox EV

Le Chevrolet Equinox EV a été dévoilé en septembre 2022 et arrivera sur le marché en 2023 en tant que modèle 2024. Il sera disponible en déclinaisons 1LT, 2LT, 2RS, 3LT et 3RS, alors que GM a promis un prix de base avoisinant les 37 250 $. Comme le Blazer EV, il sera construit sur l’architecture Ultium de GM.

Chevrolet Silverado EV

Le Chevrolet Silverado EV a été révélé en janvier 2022 et sera en vente en 2023 en tant que modèle 2024. Les premières variantes sur le marché seront la Work Truck destinée aux flottes commerciales ainsi que la RST First Edition, cette dernière coûtant au-delà de 100 000 $. Une version Trail Boss du Silverado EV est également prévue, et GM promet une autonomie de plus de 640 kilomètres avec la plus grosse des batteries disponibles, ainsi qu’une puissance atteignant quelque 664 chevaux.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

La marque Chevrolet ne propose aucun modèle doté d’une motorisation hybride rechargeable, alors que General Motors a préféré concentrer ses investissements de recherche et de développement dans les véhicules 100 % électriques. La dernière voiture hybride rechargeable de la marque fut la Chevrolet Volt, abandonnée après l’année-modèle 2019.

Pas de motorisation hybride non plus, mais la Chevrolet Corvette E-Ray en proposera une, et sera l’exception à la règle pour GM en Amérique du Nord. La Corvette E-Ray sera dévoilée tard en 2022 ou tôt en 2023, associant un moteur électrique à son V8 de 6,2 litres pour créer un rouage intégral de surcroît.

AUTRES MODÈLES

Chevrolet Blazer

Le Chevrolet Blazer reçoit un rafraîchissement de mi-génération pour 2023, arborant une partie avant et des feux arrière révisés, de nouvelles jantes en alliage, de nouvelles teintes de carrosserie ainsi qu’un habitacle revu avec un système multimédia mis à jour. La gamme consiste des LT, Grande expédition, RS et Premier, dotés d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 228 chevaux, ou d’un V6 de 3,6 litres avec 308 chevaux.

Chevrolet Camaro

La Chevrolet Camaro revient sans grands changements pour 2023. La sixième génération du coupé et de la décapotable obtient quelques révisions de couleurs de carrosserie, la suppression de plusieurs accessoires installés chez le concessionnaire, et d’autres détails mineurs. La Camaro conserve ses quatre motorisations consistant d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (275 chevaux), d’un V6 de 3,6 litres (335 chevaux), d’un V8 de 6,2 litres (455 chevaux) et d’un V8 suralimenté de 6,2 litres (650 chevaux).

Chevrolet Colorado

Le Chevrolet Colorado 2023 bénéficie d’une refonte en profondeur, reposant sur une plate-forme lourdement modifiée avec un empattement légèrement plus long. Les variantes WT, Trail Boss, LT, Z71 et ZR2 sont proposées, cette dernière offrant aussi un ensemble Desert Boss ajoutant encore plus de composants pour s’aventurer hors route. Les trois motorisations de la génération précédente, soit le quatre cylindres de 2,5 litres, le V6 de 3,6 litres et le quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres, ont tous été envoyées à la casse en faveur d’un quatre cylindres turbo de 2,7 litres avec trois niveaux de puissance. Les WT et LT obtiennent 237 chevaux et un couple de 259 livres-pied, alors que les Trail Boss et Z71 disposent de 310 chevaux et un couple de 390 livres-pied, et le ZR2, de 310 chevaux et 430 livres-pied. Le Colorado redessiné profite aussi d’une liste plus exhaustive de caractéristiques de confort et de commodité, ainsi que d’un système multimédia beaucoup plus moderne. La production s’amorcera au début de 2023.

Chevrolet Corvette

Longuement anticipée, la Chevrolet Corvette Z06 s’amène avec son V8 atmosphérique de 5,5 litres générant 670 chevaux et un couple de 460 livres-pied, alors qu’un ensemble performance Z07 prépare la voiture pour la piste. La Z06 et la Corvette Stingray sont disponibles avec un nouvel ensemble Édition spéciale 70e anniversaire, ajoutant des garnitures noircies, deux teintes de carrosserie exclusives et des écussons appropriés. Comme mentionné plus tôt, la Corvette E-Ray devrait être dévoilée au cours des prochains mois.

Chevrolet Equinox

Pour 2023, le Chevrolet Equinox obtient un nouveau moteur quatre cylindres turbo de 1,5 litre, affichant cinq chevaux supplémentaires par rapport à l’ancien bloc turbo de 1,5 litre, qui produisait 170 chevaux et un couple de 203 livres-pied. Les rouages à traction et intégral sont livrables, alors que la consommation de la nouvelle motorisation demeure plus ou moins inchangée. Parmi les autres changements, on note des remplacements de couleurs de carrosserie, alors que la gamme consiste des déclinaisons LS, LT, RS et Premier.

Chevrolet Express

Le Chevrolet Express, préhistorique fourgon commercial, roule toujours sa bosse en versions utilitaire et tourisme, arrivant en 2023 avec des changements mineurs. L’Express est offert avec un V6 de 4,3 litres produisant 276 chevaux et un V8 de 6,6 litres avec 401 chevaux, mais le quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres a été abandonné.

Chevrolet Malibu

La Chevrolet Malibu entame le millésime 2023 avec quelques changements. La version Premier est renommée 2LT et abandonne son quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (250 chevaux) pour adopter le bloc turbo de 1,5 litre (160 chevaux) des autres déclinaisons de la berline. La Malibu obtient aussi quelques remplacements de couleurs de carrosserie.

Chevrolet Silverado 1500

Après une mise de jour apportée en 2022, le Chevrolet Silverado 1500 2023 obtient un nouveau six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 litres, portant le code LZ0. Il produit 305 chevaux et un couple de 495 livres-pied, en hausse par rapport aux chiffres du bloc diesel de 3,0 litres sortant, et bien que d’autres améliorations aient été annoncées, les cotes de consommation et les capacités de remorquage demeurent sensiblement pareilles. Le Silverado ZR2 Bison fait aussi son apparition en tant que variante encore plus habile sur les sentiers par rapport au ZR2 régulier, ajoutent des plaques de protection, un pare-chocs avant plus robuste et une finition unique. Une révision des teintes de carrosserie représente l’autre changement d’importance. Le Silverado 1500 peut aussi être équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,7 litres (310 chevaux), d’un V8 de 5,3 litres (355 chevaux) et d’un V8 de 6,2 litres (420 chevaux). Le Silverado 1500 Limited a été retiré de la gamme.

Chevrolet Silverado HD

Le Chevrolet Silverado HD poursuit sa carrière en 2023 sans changements, outre le remplacement d’une couleur de carrosserie. Les Silverado 2500HD et 3500HD sont toujours offerts en versions Work Truck, Custom, LT, LTZ et High Country, disponibles avec des moteurs V8 de 6,6 litres, soit à essence (401 chevaux) ou turbodiesel (445 chevaux). Une mise à jour de mi-génération a été confirmée pour 2024, et une version ZR2 apparaîtra.

Chevrolet Spark

L’une des voitures les moins chères sur le marché, la Chevrolet Spark tire sa révérence après le millésime 2022.

Chevrolet Suburban

Le Chevrolet Suburban obtient le système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM, réservé toutefois aux déclinaisons les plus chères, avec une disponibilité très limitée causée par la pénurie de micropuces. Les motorisations incluent le V8 de 5,3 litres (355 chevaux), le V8 de 6,2 litres (420 chevaux) et le six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 litres (277 chevaux, couple de 460 livres-pied). Le Suburban reçoit aussi des remplacements de couleurs de carrosserie.

Chevrolet Tahoe

Pour 2023, le Chevrolet Tahoe propose un nouvel ensemble RST Performance Edition, équipé d’un V8 de 6,2 litres générant 433 chevaux et un couple de 467 livres-pied ainsi que des composants de suspension et freins empruntés au Tahoe de police. Le VUS obtient le système semi-autonome Super Cruise de GM pour 2023, livrable sur les déclinaisons les plus cossues et dont la disponibilité est très limitée, faute de micropuces. Sinon, le VUS pleine grandeur reçoit une révision de teintes de carrosserie. Le Tahoe peut être équipé d’un V8 de 5,3 litres (355 chevaux), d’un V8 de 6,2 litres (420 chevaux) ou d’un six cylindres turbodiesel de 3,0 litres (277 chevaux).

Chevrolet Trailblazer

Pour 2023, le Chevrolet Trailblazer se permet quelques changements de couleurs de carrosserie, et c’est à peu près tout. Il est disponible en versions LS, LT, RS et Activ, équipées d’un trois cylindres turbo de 1,2 litre avec 137 chevaux, ou de 1,3 litre avec 155 chevaux, ainsi que le choix d’un rouage à traction ou intégral.

Chevrolet Traverse

Le Chevrolet Traverse 2022 a reçu une révision de mi-génération, alors il n’a y pas beaucoup de changements pour 2023. Néanmoins, le Traverse obtient des remplacements de couleurs de carrosserie. La gamme consiste des déclinaisons LS, LT tissu, LT cuir, RS, Premier et High Country, tous équipés d’un V6 de 3,6 litres avec 310 chevaux et un rouage à traction ou intégral.

Chevrolet Trax

Le multisegment sous-compact Chevrolet Trax a atteint la fin de son cycle de production, ayant été introduit pour le millésime 2013. Cependant, GM a dévoilé le tout nouveau Trax 2024 en octobre 2022, disponible avec un moteur turbo de 1,2 litre produisant 137 chevaux et un rouage à traction. Il serait construit en Corée comme c’était le cas de l’ancien Trax et demeurera l’un des modèles les plus abordables de la marque.