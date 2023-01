Une vidéo de surveillance montre une Tesla à l’origine d’un carambolage impliquant huit voitures.

Un gros accident sur le Bay Bridge de San Francisco le jour de l’Action de Grâces dernier a blessé neuf personnes, dont un enfant de deux ans, et a bloqué le pont pendant plus d’une heure. Un nouveau rapport présente des images de surveillance montrant la Tesla Model S qui a déclenché la réaction en chaîne du carambolage.

La vidéo a été obtenue par The Intercept, ainsi que le rapport officiel de la patrouille routière sur l’accident. La vidéo montre la Tesla Model S en train de changer de voie et de freiner brusquement. L’accident qui en résulte implique huit véhicules.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.

