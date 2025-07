Une Tesla abordable? Il s’agira simplement d’un Model Y allégé

Une version dépouillée du Model Y deviendra le nouveau modèle d’entrée de gamme de Tesla, lancé d’ici la fin de 2025.

Tesla confirme que son futur modèle abordable sera une version simplifiée du Model Y.

Le premier exemplaire a été assemblé en juin; le lancement est prévu pour le 4e trimestre 2025.

Les plans pour une Tesla à 25 000 $ US ont été abandonnés au profit d’une production sur les lignes actuelles des Model 3/Y.

Elon Musk a confirmé que le prochain véhicule abordable de Tesla ne sera rien d’autre qu’un Model Y allégé, mettant ainsi fin à des mois de spéculations concernant l’arrivée potentielle d’un tout nouveau modèle.

La déception est tangible, surtout après des années de promesses de la part de Musk et Tesla visant à démocratiser les véhicules électriques. L’objectif était d’introduire une voiture plus accessible afin de convertir un public plus large à l’électromobilité.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre, un investisseur a questionné Tesla à propos de la conception du nouveau modèle d’entrée de gamme. Le directeur financier Vaibhav Taneja a d’abord évité de donner des détails, mais Musk l’a interrompu pour clarifier les choses : « C’est un Model Y… le chat est sorti du sac. »

Tesla avait précédemment annoncé l’arrivée de nouveaux véhicules abordables au cours de la première moitié de 2025. Même si ce délai est dépassé, l’entreprise affirme avoir assemblé le premier exemplaire du Model Y simplifié en juin 2025. Sa commercialisation est attendue d’ici la fin de l’année.

Au lieu d’investir massivement dans la conception d’un tout nouveau véhicule, Tesla préfère réutiliser la plateforme existante du Model Y. Cette version plus économique comprendra des matériaux moins coûteux et un équipement réduit, comme l’élimination de l’écran de divertissement arrière et le remplacement des sièges en cuir végane par des sièges en tissu, entre autres simplifications. La production se fera sur les mêmes lignes que celles utilisées pour les Model 3 et Model Y actuels, lesquelles tournent au ralenti en raison d’un ralentissement de la demande.

Le développement de deux véhicules abordables auparavant prévus, connus en interne sous les noms de code NV91 et NV92, a été annulé plus tôt cette année. Ces modèles devaient reposer sur la plateforme « unboxed » de nouvelle génération, désormais réservée exclusivement au projet de véhicule autonome de Tesla : le Cybercab.

Musk a souligné que l’objectif principal de ce Model Y plus accessible est d’élargir le marché potentiel de Tesla en offrant un produit à prix réduit. Toutefois, il semble peu probable qu’un « Model Y bon marché » suffise à séduire un nombre significatif de nouveaux acheteurs de véhicules électriques — un problème qui se serait peut-être présenté même avec un tout nouveau modèle…

Tesla n’a pas encore révélé les détails concernant le prix ou la disponibilité régionale.