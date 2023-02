Une nouvelle station de recharge rapide pourrait réduire les temps de charge jusqu’à 15 minutes pour la plupart des VÉ

Le manufacturier québécois FLO vise introduire sa station FLO Ultra sur le marché en 2024.

Le charger pourrait atteindre une vitesse de charge de 320 kW seul ou 500 kW connecté avec une autre station.

Un système motorisé de gestion des câbles sera introduit avec cette nouvelle station.

Réduire le temps de charge des véhicules électriques est essentiel pour accroître leur popularité auprès du grand public.

Pour ce faire, FLO, un fabricant québécois de bornes de recharge pour véhicules électriques, a dévoilé un nouveau modèle de chargeur qui pourrait réduire le temps de recharge rapide à seulement 15 minutes pour la plupart des véhicules.

À l’heure actuelle, les véhicules électriques les plus rapides à charger sur le marché de masse sont la Hyundai IONIQ 5 et la Kia EV6, qui peuvent passer de 10 à 80 % de charge en 18 minutes seulement avec une station de charge de niveau 3 de 350 kW.

La nouvelle station de FLO prétend être capable de réduire ce temps à 15 minutes pour la plupart des VÉ en utilisant un taux allant jusqu’à 320 kW seul ou 500 kW lorsqu’elle est connectée à un autre chargeur.

En théorie, cela pourrait permettre aux conducteurs de recharger leurs batteries plus rapidement lorsque deux chargeurs ou plus sont disponibles dans une station.

Chaque chargeur individuel sera équipé de deux câbles qui permettront à deux véhicules de se recharger en même temps et s’adapteront à différents emplacements en permettant au câble d’atteindre les deux côtés d’un véhicule garé perpendiculairement ou parallèlement à la station.

FLO affirme que la conception de la station est différente de toutes celles qu’elle a produites auparavant, puisqu’elle utilise un boîtier en aluminium pour abriter les câbles et l’équipement de charge.

L’entreprise indique qu’un système motorisé de gestion des câbles sera implanté une fois qu’il sera breveté, ce qui pourrait se produire après le déploiement des chargeurs FLO Ultra auprès du public, vers 2024.

Ce système empêchera les câbles de traîner sur le sol pendant les sessions de charge, tandis que des câbles plus légers et plus maniables aideront les conducteurs à brancher leur véhicule, quel que soit l’endroit où se trouve le port de charge.

Source : Journal de Montréal