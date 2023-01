Une importante investigatrice américaine «inquiète» du poids croissant des VÉ

Les VÉ lourds peuvent causer plus de blessures aux occupants de véhicules plus légers.

Les VÉ pèsent souvent 1/3 de plus que les modèles à combustion similaires.

Une haute responsable de la sécurité du gouvernement américain s’inquiète des risques pour la sécurité des VÉ de grande taille et au poids élevé s’ils sont impliqués dans davantage d’accidents avec des véhicules plus légers.

Jennifer Homendy est à la tête du National Transportation Safety Board. Contrairement à la NHTSA, qui réglemente les caractéristiques de sécurité des nouveaux véhicules, le NTSB examine les accidents. Il s’agit généralement d’accidents aériens, ferroviaires et maritimes, mais aussi de certains accidents de la route.

« Je suis préoccupée par le risque accru de blessures graves et de décès pour tous les usagers de la route en raison de l’augmentation du poids à vide et de la taille, de la puissance et des performances des véhicules sur nos routes, y compris les véhicules électriques », a déclaré Mme Homendy (via NPR).

Elle a mentionné des véhicules comme le GMC Hummer électrique qui pèse environ 9 000 livres. La batterie du Hummer EV pèse à elle seule presque autant qu’une Honda Civic. Le Ford F-150 Lightning EV pèse 2 à 3 000 livres de plus que la version à essence de ce modèle, et Mme Homendy a noté que de nombreux VÉ sont environ 33 % plus lourds que leurs homologues à essence.

Les modèles plus lourds causent plus de dommages aux modèles plus légers en cas de collision. Cela peut signifier plus de blessures et une plus grande probabilité de décès pour ceux qui se trouvent dans le véhicule plus léger. Les VÉ sont également susceptibles d’offrir une accélération nettement supérieure à celle des modèles à essence similaires, mais le poids supplémentaire augmente les distances de freinage et réduit la maniabilité.

Bien que Mme Homendy ait noté l’importance des VÉ dans la réduction des émissions de carbone et leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, elle a déclaré que la sécurité restait une préoccupation. « Nous devons faire attention à ne pas créer des conséquences involontaires : Plus de morts sur nos routes », a-t-elle déclaré. « La sécurité, surtout lorsqu’il s’agit de nouvelles politiques de transport et de nouvelles technologies, ne peut être négligée. »