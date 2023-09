Une étude révèle que les voitures modernes posent un grave problème de confidentialité

Les voitures modernes, souvent décrites comme des « ordinateurs sur roues », sont devenues de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité en raison de leurs pratiques excessives de collecte et de partage de données.

· Toutes les 25 marques de voitures étudiées ont été signalées pour des pratiques de confidentialité douteuses, faisant des voitures la pire catégorie de produits en termes de confidentialité des utilisateurs.

· 84% des marques de voitures étudiées partagent ou vendent des données personnelles, tandis que 92% offrent peu de contrôle sur ces données aux conducteurs.

· Malgré les préoccupations liées à la confidentialité, les consommateurs ont des choix limités et ne peuvent souvent pas éviter les méthodes de collecte de données extensives des constructeurs.

Les véhicules modernes, tout en vantant des caractéristiques technologiques avancées, sont apparus comme des menaces considérables pour la confidentialité de leurs utilisateurs. Ceci a été mis en lumière dans une étude approfondie menée par Jen Caltrider, Misha Rykov et Zoë MacDonald. Les constructeurs automobiles ont longtemps promu leurs véhicules comme des « ordinateurs sur roues » très avancés.

Cependant, le débat sur les implications de ces avancées sur la confidentialité des utilisateurs reste peu abordé. Alors que la société exprimait des préoccupations concernant des dispositifs tels que les montres et les sonnettes intelligentes, les constructeurs automobiles ont discrètement transformé leurs véhicules en entités redoutables de collecte de données.

L’étude a englobé 25 marques de voitures, toutes ayant reçu une étiquette d’avertissement ‘Privacy Not Included’. Selon les chercheurs, cette révélation surprenante souligne que les voitures sont la catégorie de produits la plus problématique jamais examinée en termes de confidentialité. Voici un aperçu des préoccupations :

Collecte excessive de données : Chaque marque de voiture étudiée a récolté plus de données personnelles que nécessaire. Contrairement à d’autres dispositifs intelligents, les voitures offrent une multitude de moyens de collecte de données, allant des interactions des utilisateurs avec la voiture aux sources tierces comme Google Maps. Ces données peuvent inclure des détails intimes allant des dossiers médicaux aux habitudes de conduite. Partage et vente de données : Le fait de détenir une grande quantité de données personnelles est préoccupant, mais ce qui amplifie l’inquiétude est le partage et la vente de ces données. Un impressionnant 84% des marques de voitures admettent ouvertement partager des données personnelles avec d’autres entités, dont les fournisseurs de services et les courtiers en données. Qui plus est, 76% des marques avouent vendre les données de leurs utilisateurs. De plus, plus de la moitié des marques peuvent partager des informations d’utilisateurs avec des organismes gouvernementaux advenant de simples demandes informelles.

Manque de contrôle des données : Un énorme 92% des marques offrent aux conducteurs peu ou pas de contrôle sur leurs données. Seules deux marques, Renault et Dacia, offrent aux utilisateurs le droit de faire supprimer leurs données. Le robuste Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne pourrait influencer cela, suggérant que les constructeurs automobiles pourraient étendre leurs limites avec les données à moins d’en être légalement restreints. Normes de sécurité incertaines : Malgré la nature critique de l’information, il est toujours incertain à savoir si les marques de voitures cryptent les données personnelles stockées dans les voitures. De plus, les réponses des constructeurs automobiles concernant leurs pratiques de sécurité ont été soit vagues, soit inexistantes.

Cette recherche approfondie, totalisant plus de 600 heures, conclut que les consommateurs sont pris au piège. Les voitures sont devenues une partie indispensable de la vie moderne, mais avec le portrait actuel de la situation, les utilisateurs échangent inévitablement leur confidentialité contre la possibilité de se déplacer. Le défi réside maintenant dans la sensibilisation et dans l’incitation des constructeurs automobiles à adopter des pratiques de confidentialité plus transparentes et conviviales.