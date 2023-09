Le réseau de Superchargers de Tesla atteint 50 000 stations en seulement dix ans

À peine plus d’une décennie après sa création, Tesla a annoncé une étape importante : son réseau de Superchargers s’est étendu à 50 000 bornes de recharge dans le monde entier. Situées à environ 5 500 endroits, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, il ne s’agit pas de simples « stations » de recharge, mais plutôt de « bornes » individuelles, créant ainsi le plus vaste réseau de recharge rapide disponible pour les véhicules électriques.

La création du réseau de Superchargers de Tesla a été autant une décision stratégique qu’une innovation technologique. Certes, Tesla a vu l’avenir et a décidé d’investir à la fois dans les véhicules électriques (VE) et dans une infrastructure de recharge.

La croissance du réseau Supercharger s’est récemment accélérée, Tesla ayant déployé un nombre impressionnant de 5 000 Superchargers depuis le seul mois d’avril de cette année. Ce rythme de déploiement rapide devrait se poursuivre, d’autant plus que Tesla prévoit d’ouvrir le réseau aux véhicules électriques d’autres constructeurs et d’accélérer le déploiement de son nouveau Supercharger V4.

Au-delà des chiffres, Tesla a également fait part de son intention de rendre son réseau plus durable en incorporant des sources d’énergie renouvelable, comme l’énergie solaire et les batteries, à ses stations de recharge.

Sept 2012: 6 Superchargers

Sept 2023: 50,000 Superchargers The future is electric⚡️ pic.twitter.com/LR7g5qSYQj — Tesla Charging (@TeslaCharging) September 8, 2023

Le réseau de Superchargers de Tesla a essentiellement permis de réduire l’anxiété des propriétaires quant à l’autonomie de leur véhicule. Il est rapidement devenu l’étalon-or de la recharge rapide en courant continu, éclipsant les autres options de recharge qui ont vu le jour au fil des ans. En fait, comme nous le savons, les constructeurs automobiles concurrents adoptent lentement mais sûrement les ports de charge NACS de Tesla et, d’ici peu, nous pensons que toutes les marques feront de même à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, avec cette étape des 50 000 stations, le réseau de Superchargers de Tesla confirme sa position de pilier essentiel dans la transition mondiale vers les véhicules électriques.