Une étude révèle que les salons de l’auto augmentent les ventes des constructeurs participants

9 000 visiteurs ont été sondés après avoir participé soit au Salon de l’auto de Los Angeles 2024, au Salon de l’auto de New York 2025, ou au Salon de l’auto de Toronto 2025.

40 % des visiteurs prévoient acheter un véhicule neuf dans l’année suivant le salon, et 28 % d’entre eux l’ont réellement fait.

Les jeunes visiteurs de la génération Z sont les plus susceptibles de recommander le salon de l’auto à leurs amis et à leur famille.

Beaucoup croient que les salons de l’auto sont une chose du passé, surtout depuis la pandémie de 2020, après laquelle de nombreux événements majeurs ont eu du mal à retrouver leur gloire d’antan.

Une nouvelle étude sondant 9 000 visiteurs lors de la plus récente édition des salons de l’auto de Los Angeles, New York et Toronto suggère toutefois le contraire.

En effet, les données montrent que ceux qui assistent à ces grands événements automobiles sont 2,9 fois plus susceptibles d’acheter un véhicule neuf dans l’année que le consommateur moyen.

La proportion de visiteurs qui ont l’intention de se procurer un nouveau véhicule au cours des deux prochaines années est encore plus élevée, à 68 %.

Bien que ces mesures soient autodéclarées et donc pas nécessairement exactes, d’autres données prouvent que ce ne sont pas que des paroles en l’air.

En effet, les visiteurs des salons de l’auto interagissent avec les constructeurs et les concessionnaires à un taux plus élevé que la moyenne du marché.

Sur les 40 % de visiteurs ayant l’intention d’acheter un véhicule neuf dans les 12 mois suivants, 58 % ont consulté Internet pour en savoir plus sur un modèle spécifique après l’événement, 55 % ont visité un concessionnaire pour se renseigner sur un véhicule, 39 % ont effectué un essai routier et 28 % ont fini par acheter ou louer une voiture neuve.

Fait intéressant, les visiteurs de la génération Z, âgés de 20 à 29 ans, sont 1,5 fois plus susceptibles de recommander une visite au salon à leurs amis et à leur famille que les autres, ce qui suggère que les jeunes conducteurs sont plus enthousiastes à propos des événements automobiles que leurs homologues plus âgés.

Bien que la majorité des participants ne finissent pas par acheter un véhicule neuf à la suite de leur visite, les salons de l’auto jouent toujours un rôle clé dans la notoriété de la marque.

Par exemple, 80 % des visiteurs interrogés ont déclaré être venus pour voir les nouveaux modèles et les nouvelles marques, 37 % étaient là pour aider à choisir quel nouveau véhicule acheter, et 21 % voulaient principalement en savoir plus sur les véhicules électriques.

Plus convaincante est la notion que les constructeurs qui n’exposent pas leurs véhicules lors d’événements majeurs sont trois fois moins susceptibles d’être considérés par les visiteurs, tandis que ceux qui sont présents voient la considération d’achat augmenter de 2,5 fois.

Néanmoins, un certain nombre de constructeurs, dont Honda, Mazda et Volkswagen, ont confirmé qu’ils ne participeront pas au circuit des salons de l’auto canadiens de 2026. Ces marques n’étaient pas non plus présentes au Salon de l’auto de Toronto 2025.

Darren Slind, co-fondateur et président de Clarify Group, l’entité qui a mené l’étude, affirme que les salons de l’auto améliorent le processus moderne d’achat de véhicules en comblant le fossé entre les expériences d’achat numériques et en personne.

Selon l’étude, les salons de l’auto sont également un outil efficace pour permettre aux acheteurs potentiels de comparer directement des modèles similaires, car le visiteur moyen passe plus de quatre heures à l’événement, durant lesquelles il s’attarde à environ 9 véhicules.

Il sera intéressant de voir si l’étude sera élargie pour tenir compte de la saison des salons de l’auto 2026, qui doit débuter cet hiver.

Source : Automotive News Canada