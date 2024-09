Une étude montre que les stations de recharge augmentent les revenus des commerces avoisinants

Les conducteurs de VÉ visitent souvent des restaurants et des magasins pendant qu’ils attendent.

Cela stimule l’économie dans un rayon d’un mile (1,6 km) autour des stations de recharge.

L’étude indique que les fournisseurs de recharge pourraient considérer le modèle de la station-service avec dépanneur.

Une étude récente du MIT a mis en évidence une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises situées à proximité d’une borne de recharge pour véhicules électriques en Californie.

En examinant 4 000 bornes de recharge et les 140 000 entreprises qui les entourent, les chercheurs ont pu conclure que l’installation d’une borne de recharge augmente les dépenses des clients dans la région.

En effet, ils ont constaté que les revenus annuels des magasins et restaurants situés à proximité ont augmenté de 1,4 % en 2019 et de 0,8 % de janvier 2021 à juin 2023.

Cette réduction du taux de croissance est probablement due à une saturation des chargeurs de VÉ, ce qui signifie que chaque emplacement individuel est moins utilisé, ainsi qu’à une réduction générale des dépenses après la pandémie de Covid 19.

Néanmoins, les chercheurs affirment que l’implantation d’une borne de recharge pour VÉ présente encore des avantages financiers significatifs pour les établissements locaux, en particulier ceux où les clients ne passent généralement pas plus de 20 à 30 minutes.

Cela signifie que les entreprises qui bénéficient le plus de la proximité des bornes de recharge sont les établissements de restauration rapide, les cafés et les dépanneurs.

Si les effets économiques sont les plus importants dans les magasins situés à proximité immédiate de la station de recharge, les effets positifs peuvent se faire sentir dans un rayon de 1,6 kilomètres (1 mille), car les conducteurs et leurs passagers ont souvent envie de visiter un endroit qu’ils ont croisé en se rendant à la station de recharge.

Contrairement à la plupart des stations-service, la majorité des bornes de recharge pour véhicules électriques n’ont pas de dépanneur attenant où les conducteurs de VÉ peuvent tuer le temps pendant que leur voiture se prépare pour le reste du voyage.

Étant donné que les électromobilistes disposent de plus de temps libre, l’étude suggère que l’adaptation du modèle commun station-service/dépanneur aux nouvelles stations de recharge pourrait constituer un autre moyen pour les fournisseurs de recharge de diversifier leurs activités, de gagner plus d’argent et d’attirer plus de clients.

À mesure que les nouveaux véhicules électriques se rechargent de plus en plus vite, l’impact économique des stations de recharge pour les établissements locaux pourrait diminuer, mais nous sommes encore bien loin d’une recharge aussi rapide qu’un plein d’essence.

Source : MIT via InsideEVs