Un Tesla Model Y neuf perd son volant pendant la conduite

Tesla est connu pour avoir l’une des normes de qualité de construction les plus faibles de tous les constructeurs automobiles commercialisant leurs produits en Amérique du Nord et, malgré des améliorations significatives au cours des dernières années, certains progrès peuvent encore être réalisés.

C’est ce qu’a découvert récemment un propriétaire lorsque le volant de son Model Y s’est détaché dans ses mains alors qu’il conduisait sur l’autoroute, six jours seulement après en avoir pris possession.

Heureusement pour lui et sa famille qui se trouvait dans le VUS à ce moment-là, la circulation était faible et il a pu se ranger sur le côté de la route en attendant une dépanneuse.

Le conducteur a publié son histoire sur son compte Twitter (@preneh24), accompagnée de quelques photos montrant le volant suspendu par des fils.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel problème se produit chez Tesla, puisqu’un autre conducteur a vu le volant de sa Model 3 se détacher en 2020.

Dans ce cas, Tesla a déterminé que le boulon qui maintenait le volant était entièrement absent du véhicule, ce qui signifie que seule la friction maintenait le volant pendant les 340 miles (547 kilomètres) parcourus depuis que le propriétaire en avait pris livraison.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak (@preneh24) January 30, 2023