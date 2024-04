Un premier trimestre fructueux pour les électriques de BMW

BMW a enregistré un gain global de 2,5 % au cours du premier trimestre.

Les VÉ BMW ont toutefois progressé de 40,6 % au cours de la même période.

L’engouement pour la voiture électrique s’est peut-être aplani dans les derniers mois, mais ça n’empêche pas les constructeurs de poursuivre la commercialisation de ces modèles alimentés aux électrons. Du côté de BMW par exemple, le premier trimestre a été particulièrement fructueux en matière de véhicules électriques.

En effet, pendant que la marque bavaroise enregistrait une croissance de 2,5 % de ses ventes globales avec un total de 531 039 unités, ses véhicules électriques ont plutôt cru de manière exponentielle face au premier trimestre de 2023. Avec 78 691 VÉ vendus depuis le début de l’année, BMW a observé une augmentation de 40,6 % dans ce créneau bien précis. Pour l’ensemble du groupe BMW, on parle plutôt d’une augmentation de 27,9 % au cours du premier trimestre de 2024, tandis que les modèles électrifiés (hybrides rechargeables et électriques) ont vu leur courbe de croissance grimper de 11 %.

Le constructeur allemand a indiqué que les berlines i4 et i7 et les utilitaires iX, iX1 et iX3 ont été particulièrement en demande durant cette période. Quant aux deux plus récents produits électriques, l’iX2 et l’i5, ils seraient également prisés du public.

Rappelons qu’en Amérique du Nord, l’iX1, l’iX2 et l’iX3 ne sont pas disponibles.

Dans les prochains mois, l’ajout de la nouvelle génération du MINI Countryman viendra gonfler les ventes de VÉ au sein du groupe, le multisegment urbain qui sera également secondé par l’Aceman, un multisegment aux dimensions similaires à celles de l’ancien Countryman, ainsi que par la gamme Cooper électrique.

Et même si Rolls-Royce commercialise la Spectre depuis peu, disons que son impact sur l’empreinte électrique du groupe demeure symbolique.

Il y a encore de l’espoir aux États-Unis où les ventes de VÉ ont progressé de 1,2 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier, mais l’intérêt du public est plus fort en Allemagne avec une augmentation des ventes de VÉ de 7,6 %, tandis que le continent européen a progressé de 5,5 % au cours des trois premiers mois de l’année.