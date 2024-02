Premier essai BMW X2 2024 : rentrée dans les rangs

Forces

Les performances nerveuses.

L’espace cargo généreux et la technologie de pointe sont des atouts.

Faiblesses

Espace limité pour les jambes à l’arrière.

L’infodivertissement complexe et l’abondance d’options.

Un style qui manque de punch.

Cascais, Portugal — La première génération du X2 sur nos routes de 2019 à 2022 relevait de la familiale haute sur pattes. Une sorte d’émule de la Série 3 Touring qui en conservait aussi les traits de caractère au chapitre de la conduite. Lorsque BMW a renouvelé le X1 en 2022, pas de X2. Deux ans plus tard, BMW revient sur sa décision et nous présente le nouveau X2 qui ressemble au petit frère du X4. Une décision qui laisse dubitatif. Nous aimions le petit côté rebelle de la première génération. Le X2 2024 a quitté l’école buissonnière pour se fondre aux autres VUS de la marque, dommage.

Une nouvelle ligne

Le X2 2024 se métamorphose pour répondre aux exigences de la famille cherchant toujours plus d’espace. Les proportions généreuses apportent une touche de praticité et d’agressivité à la silhouette. Passant d’un style « station-wagon » à un modèle coupé, le X2 présente une ligne de toit effilée, une face avant sculptée, et une poupe imposante. L’option de jantes de 21 pouces accentue l’effet sportif, bien que le résultat final ressemble trop aux autres membres de la famille des modèles X.

Un espace plus vaste

L’habitacle du X2 s’inspire du iX2 électrique, mettant en avant les dernières innovations technologiques. Le tableau de bord mince et la console horizontale confèrent une allure haut de gamme. Quatre choix de garnitures intérieures, dont une en maille d’aluminium exclusivement pour le groupe M Sport, ajoutent une touche de personnalisation. L’écran numérique remplace les éléments du modèle précédent, offrant plus d’espace aux passagers. Il se dote d’un tableau de bord incurvé avec un groupe d’instruments de 10,25 pouces et un écran multimédia de 10,7 pouces. Le système s’adapte à chaque mode de conduite, offrant une expérience personnalisée. La prise en charge sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto, le chargeur sans fil, et le système audio Harman Kardon complètent l’offre. Les fonctionnalités de sécurité de base, avec des options supplémentaires payantes, incluent le freinage d’urgence automatisé, l’alerte de sortie de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

Deux modèles pour lancer le bal

Au Canada, deux modèles, X2 xDrive28i et X2 M35i xDrive, partagent les mêmes dimensions, mais offrent des options de personnalisation. Des choix de couleurs uniques et des ensembles optionnels comme le Premium, le M Sport Pro, et le groupe de conduite avancée sont disponibles à des coûts supplémentaires. Les deux modèles sont équipés d’un moteur 4 cylindres 2,0 litres turbo, offrant des performances améliorées par rapport à la génération précédente. Le X2 M35i xDrive se distingue avec une puissance accrue, une suspension sport et des freins Brembo. Les deux modèles roulent sur des pneus légèrement plus larges, et le passage à des pneus d’été hautes performances permet à la M35i xDrive d’atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

Sur la route

BMW fait la preuve qu’il est possible d’adopter une approche plus sportive dans un VUS plus grand. Il faut noter que le seul modèle à l’essai lors de notre lancement était la version M35i xDrive. Les sensations sont celles d’une vraie BMW. Les pneus Pirelli P Zero de 21 pouces et le groupe performance donnent des ailes à ce modèle qui prend les courbes les plus prononcées sans même y penser à deux fois. La direction est précise et rapide et la différence de poids entre les deux modèles est insignifiante. Le X2 28i est à 1725 kilos et notre X2 35i à l’essai à 1742 kg. La suspension est ferme, mais reste confortable. En passant au mode sport, là vous avez la définition de raide. Il vous faudra une route parfaite pour apprécier la conduite active. Même si l’enveloppe extérieure a changé, la conduite, elle demeure aussi réjouissante que l’ancienne X2.

Ça coûte combien

Les tarifs de départ du X2 xDrive28i et du X2 M35i xDrive sont respectivement de 48 800 $ et 59 400 $. Les options, telles que le vert Tampa Bay givré, l’ensemble Premium, le M Sport Pro, et le groupe de conduite avancée, font grimper le coût du X2 à 75 900 $ lors de notre essai, sans compter les taxes et les frais supplémentaires.

Conclusion

BMW réussit à harmoniser praticité et plaisir de conduire avec le X2 2024, malgré une certaine conformité visuelle à la famille X. Cependant, la question persiste sur le choix de concevoir un modèle coupé si similaire au X4. Le X2, bien que transformé, soulève des interrogations sur la créativité des concepteurs automobiles. On se demande encore toutefois pourquoi BMW a opté pour un dessin de X2 si proche du X4 ? Qu’est-ce qui pousse les constructeurs à produire des séries de véhicules si similaires ? L’ancien X2, avec son charme familial malicieux, ne serait-il pas plus attrayant que cette nouvelle version carrée qui ressemble à d’autres modèles ?