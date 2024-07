La Honda Civic Si 2025 bénéficie d’un châssis plus rigide et de nouvelles technologies dans l’habitacle

Les améliorations en matière de sécurité améliorent la maniabilité de la Si

Honda ajoute l’intégration de Google

Il y a une nouvelle Honda Civic Si en ville. L’amusante berline compacte de Honda se dote d’un nouveau nez et d’un châssis renforcé qui, selon le constructeur, la rendra plus agréable à conduire.

Les nouvelles normes en matière de collisions latérales obligent Honda à renforcer le bas du pilier B et les seuils de porte arrière. Mais cela augmente la rigidité, permettant à la suspension de la Si de faire son travail encore mieux qu’auparavant. Honda affirme que le confort de conduite est également amélioré parce qu’il a été possible de régler à nouveau les amortisseurs de la suspension.

Le quatre cylindres de 1,5 litre développe toujours 200 ch et 192 lb-pi, mais le système d’adaptation du régime peut désormais actionner l’accélérateur lors des rétrogradations de 2 à 1. Cela permet d’adoucir les changements de vitesse et de donner l’impression d’être un champion du talon-pointe.

Un bouclier avant plus agressif, une nouvelle calandre et de nouveaux feux arrière complètent la refonte. De nouvelles jantes sont également incluses, et Honda a ajouté la peinture Urban Gray Peal que l’on trouve sur l’Accord et le CR-V.

Il y a aussi de nouvelles technologies. Comme les autres modèles Civic, elle dispose de Google Built-In ainsi que de ports USB-C à l’avant. Cela permet au conducteur de bénéficier de l’assistant Google et d’autres applications. La suite de sécurité Honda Sensing a été améliorée pour mieux repérer les motos et les vélos, et avec ce que Honda appelle un système de croisière adaptatif plus naturel. La Honda Civic Si 2025 sera commercialisée en août à partir de 35 800 $.