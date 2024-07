L’Audi Q6 e-tron 2025 : à partir de 83 895 $ et il a fière allure

– L’Audi Q6 e-tron 2025 commence à 83 895 $ au Canada avec trois niveaux de finition : Base, Progressiv et Technik.

– Il offre 456 ch, une batterie de 100 kWh, une autonomie de près de 500 km et une recharge rapide.

– Ses caractéristiques et sa technologie avancées en font un VUS électrique remarquable avec des options personnalisables.

L’Audi Q6 e-tron 2025 est arrivé au Canada, introduisant un VUS électrique avancé dans la gamme Audi. Proposé à partir de 83 895 $, ce modèle pourrait devenir le véhicule électrique le plus vendu du constructeur grâce à son style et à sa technologie.

Le prix de base de l’Audi Q6 e-tron 2025 commence à 83 895 $ au Canada. Ce prix comprend un ensemble de caractéristiques de luxe, typiques de la marque Audi. Le Q6 e-tron est disponible en trois versions au total :

– La version de base : Elle comprend des jantes de 19 pouces, des sièges avant chauffants, un cockpit virtuel plus de 11,9 pouces, un écran tactile de 14,5 pouces et un ensemble complet de dispositifs de sécurité active et passive.

– Version Progressiv : À partir de 89 995 $, cette finition offre un volant et des sièges arrière chauffants, un toit ouvrant panoramique, un système audio B&O et plus encore.

– Version Technik : À partir de 92 945 $. Elle comprend des équipements haut de gamme supplémentaires tels qu’une suspension pneumatique, des vitres de portes avant acoustiques, et plus encore.

L’Audi Q6 e-tron est équipé d’un puissant groupe motopropulseur électrique de 456 chevaux capable de propulser le VUS de 100 km/h en 5,1 secondes. Il est doté d’une batterie de 100 kWh qui offre une autonomie de plus de 480 kilomètres en une seule charge. Le véhicule prend en charge la charge rapide de 270 kW, ce qui permet une charge de 80 % en 21 minutes environ à l’aide d’un chargeur rapide à courant continu à grande vitesse.

Extérieurement, le Q6 e-tron présente un design élégant et moderne. Il conserve la signature esthétique d’Audi, avec notamment une calandre distinctive et des contours de carrosserie profilés qui améliorent son efficacité aérodynamique. Le modèle est disponible en plusieurs couleurs, ce qui permet de le personnaliser.

À l’intérieur, l’Audi Q6 e-tron dispose d’un habitacle spacieux et technologiquement avancé. Des matériaux de haute qualité et une finition méticuleuse sont évidents dans tout l’intérieur. Le système d’infodivertissement intègre les dernières technologies, offrant au conducteur et aux passagers une expérience connectée et intuitive. Des fonctionnalités telles que le cockpit virtuel et les systèmes avancés d’aide à la conduite sont inclus pour améliorer à la fois la commodité et la sécurité.

L’Audi Q6 e-tron 2025 est disponible à la commande dès maintenant.