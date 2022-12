Un designer canadien devient vice-président directeur chez Hyundai

Habib a étudié à Montréal

Il est passé à Kia après une longue carrière chez BMW.

Un designer canadien vient d’être promu à l’un des postes les plus importants du groupe Hyundai Motor. Karim Habib a été promu au poste de vice-président directeur de l’entreprise, après seulement trois ans de carrière chez le constructeur automobile.

Habib est actuellement chef du design mondial de Kia, un titre et un rôle qu’il conservera en même temps que son nouveau poste. Le dirigeant est né au Liban, mais a déménagé au Canada lorsqu’il était enfant. Il a étudié le génie mécanique à l’Université McGill de Montréal et le design des transports à l’Art Center College of Design en Californie.

Le designer a commencé sa carrière en 1998 chez BMW, avant de devenir chef du design de BMW Automobiles en 2012. Il y a notamment travaillé sur le concept BMW CS de 2007 et sur la dernière génération de la Série 7.

En 2017, il est devenu directeur général du design chez Infiniti, mais il est passé chez Kia pour prendre la tête de l’équipe de design de ce constructeur en 2019. Kia le qualifie de « force motrice » derrière le design de l’EV6 et de la future EV9.

« Je suis honoré par cette reconnaissance, et je crois qu’elle représente l’incroyable, le dévouement, le talent et la passion de chacun des membres de l’organisation du design de Kia », a déclaré Habib. « Je suis reconnaissant de diriger cette équipe d’individus incroyablement créatifs, et avec eux, j’ai hâte de repousser davantage les limites et de continuer à faire avancer le design Kia vers l’avenir. »