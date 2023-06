Uber veut amener son service de partage d’autos en Amérique du Nord

La compagnie dirige déjà un service d’autopartage en Australie.

Ce service sera offert à Toronto et Boston en premier.

Uber dit que le partage de véhicules aidera à réduire les gaz à effet de serre.

Uber a annoncé l’arrivée prochaine de son service d’autopartage en Amérique du Nord, après l’avoir proposé pendant quelques mois en Australie.

Proposé parallèlement aux services existants de courses et de livraison de repas, Uber Carshare permettra aux propriétaires de voitures de louer leur véhicule lorsqu’ils n’en ont pas besoin.

Du point de vue de l’utilisateur, l’application Uber lui permettra de voir les véhicules disponibles dans sa région et de choisir celui qui correspond à ses besoins et à son budget. La prise en charge et la restitution seront ensuite organisées avec le propriétaire du véhicule, ce qui signifie que, contrairement aux voitures de location traditionnelles, les utilisateurs ne pourront probablement pas emmener une voiture dans une autre ville et l’y laisser.

En ce qui concerne l’argent, la société indique qu’elle proposera des prix pour des périodes de location à l’heure et à la journée, mais que les propriétaires seront libres de fixer leurs propres tarifs, qui incluront les frais de carburant.

Uber explique que l’ajout de ce nouveau service de partage de véhicules est un moyen de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’industrie du transport, en réduisant le nombre total de voitures nécessaires pour une population donnée.

Cette annonce s’accompagne également d’un certain nombre de changements qu’Uber souhaite mettre en œuvre afin d’attirer de nouveaux utilisateurs vers ses services existants, notamment en ciblant les adolescents dès l’âge de 13 ans.

Bien entendu, Uber Carshare ne sera pas disponible sur tout le continent d’un seul coup, l’entreprise visant Toronto et Boston comme les deux points de départ de ce service en Amérique du Nord.

Ce choix s’explique par le fait qu’Uber envisage l’auto partage comme une solution à privilégier dans une grande ville dont l’agglomération nécessite l’utilisation d’une voiture particulière pour se déplacer.

Uber n’a pas encore confirmé la date exacte du lancement de son activité de son service d’auto partage en Amérique du Nord, ni les villes qui seront prochainement ajoutées à la liste.

Source : TechCrunch