Uber sera 100 % électrique d’ici 2030

Le géant de la mobilité Uber a étendu son programme Comfort Electric à 15 villes américaines supplémentaires récemment, ce qui porte à plus de 25 le nombre d’agglomérations où les utilisateurs du programme ont accès à une flotte de véhicules 100% électriques. Au Canada, le programme existe déjà à Vancouver.

Précisons que les véhicules du programme Comfort Electric doivent obligatoirement être électriques, Uber qui veut tout de même offrir une flotte de véhicules électriques de haut niveau comme les modèles Tesla, Polestar et Ford.

Or, Uber a l’intention d’aller plus loin en devenant une compagnie entièrement électrique d’ici la fin de la décennie. C’est ce qu’a découvert le journaliste Ben Tracy du réseau CBS, lors d’une entrevue avec le président-directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi. En fait, ce souhait de devenir entièrement électrique d’ici 2030 s’applique à l’Amérique du Nord et à l’Europe pour le moment.

Il faut donc comprendre que les conducteurs de véhicules équipés de motorisations thermiques seront encouragés à passer à la propulsion électrique d’ici 2030. « Si nous faisons notre travail, nous serons entièrement électriques », a-t-il ajouté.

Pour aider les conducteurs désireux de passer à un véhicule électrique plus rapidement, l’entreprise de covoiturage a prévu de consacrer environ 800 millions de dollars à différentes mesures incitatives. Pour l’instant, Uber offre des réductions sur la recharge des véhicules électriques et verse aux conducteurs de véhicules électriques un dollar pour chaque trajet effectué. Uber a également annoncé récemment qu’il s’associait au géant de la location Hertz sur la possibilité de louer des Tesla à long terme.

La société est bien consciente que son programme Comfort Electric n’est pas l’option la plus abordable sur le marché à l’heure actuelle, mais la haute direction croit que plus la demande sera forte, plus il y aura de conducteurs de VÉ et plus le service deviendra abordable au fil des années. Au moment d’écrire ces lignes, Uber compte plus de 26 000 véhicules électriques au sein de sa flotte, une statistique qui pourrait doubler d’ici 2023.